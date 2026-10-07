Олимпиакос срази ЦСКА за Купата на БВА! Мария Кривошийска блесна с 15 точки

Волейболистките на Олимпиакос започнаха с убедителен успех участието си в тазгодишното издание на Купата на БВА (Балканската волейболна асоциация). В първия си двубой от надпреварата, провеждаща се в Струмица, гръцкият гранд не остави шансове на ЦСКА София и стигна до чиста победа с 3:0 (25:13, 25:18, 25:6) само за 1 час и 6 минути игра.

Официално: Мария Кривошийска е ново попълнение на Олимпиакос

Срещата бе официален дебют за сезона за състава, воден от Бранко Ковачевич. Макар да бяха сочени за категоричен фаворит поради своя опит и класа, „червено-белите“ запазиха пълна концентрация през целия мач и направиха първата от трите необходими крачки към класиране за европейския турнир Чалъндж къп. Следващият им съперник в турнира е тимът на Дрита от Косово.

Двубоят започна с предимство за Олимпиакос след отигравания на Микаела Млейнкова, но моментни колебания и грешки в атака позволиха на „червените“ от София да реализират серия от пет поредни точки чрез Окоро за 3:5. Гръцкият тим обаче бързо реагира, стабилизира блокадата и сервиса си и поведе с 12:7. Силната игра на Кривошийска на мрежата увеличи аванса до 15:9. Впоследствие серия от 9:0 точки направи резултата 24:11, преди капитанката Млейнкова да затвори частта при 25:13.

Вторият гейм стартира с леко предимство за ЦСКА (2:4), но Олимпиакос бързо пое контрола чрез Трабали и Кривошийска и обърна до 11:7, а след блокада на Хаджиевстратиаду дистанцията набъбна до 14:9. Българският отбор се възползва от няколко непредизвикани грешки и съкрати пасива си до 18:17 след ас на Митева. В заключителните минути Сафмастер и Кривошийска поведоха тима си към аванс от 23:17, а Млейнкова отново бе точна за крайното 25:18.

В третата част превъзходството на Олимпиакос бе пълно. Гръцкият състав наложи тотална доминация още от самото начало, повеждайки със 7:2 чрез Банистър и 11:2 с изява на Терзоглу. Впечатляваща серия от 13:0 точки доведе резултата до 17:2. До края на гейма Зафириу и Галу (с директна точка от сервис) оформиха разгромното 25:6.

Точките за Олимпиакос дойдоха след 9 аса, 50 успешни атаки, 9 блокади и 7 грешки на противника. ЦСКА София реализира 3 аса, 24 точки от атака, 0 блокади и се възползва от 10 грешки на съперника.

ОЛИМПИАКОС, ПИРЕЯ (ГЪРЦИЯ) – ЦСКА 3:0 (25:13, 25:18, 25:6)

Олимпиакос (Бранко Ковачевич): Хаджиевстратиаду 4 (2 атаки, 2 блокади), Андрикопулу 10 (9 атаки, 1 ас), Трабали 7 (7 атаки), Сафмастер 6 (5 атаки, 1 блокада), МАРИЯ КРИВОШИЙСКА1 5 (6 атаки, 5 аса, 4 блокади), Млейнкова 14 (11 атаки, 2 аса, 1 блокада) – Артакиану (либеро), Сабати, Галу 1 (1 ас), Зафириу 1 (1 атака), Терзоглу 4 (3 атаки, 1 блокада), Константину 2 (2 атаки), Банистър 4 (4 атаки).

ЦСКА София (Юлия Иванова): Антонов, Окоро 12 (12 атаки), Митева 7 (5 атаки, 2 аса), Каменска 2 (2 атаки), Пейчева 5 (4 атаки, 1 ас), Ефремова 1 (1 атака) – Салабашева (либеро) – 36% отлично), Кунева, Станисланова, Иванова, Славчева, Димитрова (либеро)

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