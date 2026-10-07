Мария Кривошийска: Чудесно е да бъда част от Олимпиакос! Познавам всички от ЦСКА

Волейболистките на Олимпиакос започнаха с убедителен успех участието си в тазгодишното издание на Купата на БВА (Балканската волейболна асоциация). В първия си двубой от надпреварата, провеждаща се в Струмица, гръцкият гранд не остави шансове на ЦСКА София и стигна до чиста победа с 3:0 (25:13, 25:18, 25:6) само за 1 час и 6 минути игра.

Мария Кривошийска записа идеален дебют с екипа на Олимпиакос (Пирея).

Страхотен мач за Олимпиакос записа българската националка и централна блокировачка Мария Кривошийска.

Олимпиакос срази ЦСКА за Купата на БВА! Мария Кривошийска блесна с 15 точки

Тя беше най-резултатната състезателка в мача и записа отличен коефициент на ефективност +15! Кривошийска заби 15 точки (5 аса, 4 блока, 100% ефективност в атака - +15). Естествено, тя остана доволна от резултата и от собственото си представяне. Все пак, както отбеляза пред Volleyland, мачът е можел да се окаже... коварен. В крайна сметка, когато двата съперничещи си отбора не са на едно ниво и има разлика в класите, това може да бъде подвеждащо. Въпреки това, „червено-белите“ останаха концентрирани от началото до края и стигнаха до убедителна победа с 3:0!

След мача разговаряхме с изявената състезателка на Олимпиакос, допринесла за победата с 3:0 над ЦСКА София. По-конкретно тя отбеляза:

„Преди всичко е чудесно да бъда част от отбора на Олимпиакос. Освен това познавах почти всички състезателки на ЦСКА – доста пъти сме се изправяли една срещу друга. Знам колко е трудно от психологическа гледна точка да запазиш концентрация, когато двата отбора не са на едно ниво – нещо, което видяхме и в днешния мач. Въпреки това съм съгласна, че най-важното беше да излезем и да играем сериозно; да останем напълно фокусирани от началото до края и да приключим мача точно толкова убедително, колкото го направихме“, заяви Мария Кривошийска специално пред Volleyland.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google