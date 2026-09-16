Краси Гайдарски: Абсолютно равностойни сме на всеки топ отбор

Бившият национал на България Красимир Гайдарски говори преди двубоя между „лъвовете“ и Полша на Евроволей в София. Пред Sportal.bg Гайдарски сподели своето мнение, че настоящите световни вицешампиони са напълно равностоен състав на всеки един от водещите отбори в света.

„Настроението е чудесно. Още повече, че виждам толкова много хора, които са заинтересувани от днешния мач и са едни истински фенове на волейбола. Надявам се това да помогне на нашите момчета за една победа днес.



„Харесва ми колективът в отбора, въпреки че момчетата са доста млади. Но волейболът доста се промени. Едно време на 25 години с бил млад, сега си млад на 19. Но момчетата имат зад себе си един медал от световно първенство, така че ние сме абсолютно равностойни на всички топ отбори в момента. Това, че сме загубили един мач от Украйна... важно е крайният резултат, тъй като ние отиваме най-малко за медал“, каза Гайдарски.