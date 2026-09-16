Преслав Петков: Не се страхуваме от никой

Преслав Петков заяви след победата на България с 3:2 над Полша в последния двубой от група В на Евроволей в София, че нашият тим не се страхува от никой друг. Изказването на Петков е с оглед предстоящия осминафинал с Германия в събота и потенциалния втори сблъсък с Полша на четвъртфиналите идния вторник.

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„Ще направим всичко възможно да се подготвим първо за осминафинала, а след това и за четвъртфинала. Ако той е с Полша, нас това не ни притеснява, не са страхуваме от никой. Германия е един комплексен отбор, играят хубав волейбол, очаквам да се хвърлят в битка и очаквам от нас да направим същото“, каза централният блокировач.

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

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Снимки: Борислав Цветанов