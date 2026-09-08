Реал Мадрид 2:0 Интер, Валверде наказа нова грешка на гостите

Отборите на Реал Мадрид и Интер играят при резултат 2:0 на „Бернабеу“ в най-вълнуващия сблъсък от първия ден на основната фаза в Шампионската лига. Килиан Мбапе отбеляза първото попадение в 14-ата минута, а в 23-тата капитанът Федерико Валверде също се разписа.

Жозе Моуриньо е предприел само две промени в стартовия състав на Реал Мадрид след загубата с 0:1 от Бетис в Ла Лига, като те са заради наказания. Трент-Александър Арнолд изненадващо е избран като опорен халф в отсъствието на Едуардо Камавинга, след като досега Специалния го използваше на традиционната му позиция на десен бек. Също така на десния фланг този път ще действа Браим Диас вместо липсващия Арда Гюлер. Атаката отново е водена от Килиан Мбапе, а Джуд Белингам и Винисиус Жуниор също са титуляри.

От друга страна, Кристиан Киву е извършил цели пет промени в 11-орката на Интер след драматичната победа с 3:2 над Наполи в Серия "А". В защита новото име е това на Бенжамен Павар, който заменя Мануел Аканжи. В халфовата линия има три ротации, като така от първата минута започват Хакан Чалханоолу, дебютантът като титуляр Къртис Джоунс и Карлос Аугусто на местата на Пьотър Жиелински, Петър Сучич и контузения Федерико Димарко. В нападение този път партньор на капитана Лаутаро Мартинес е Маркюс Тюрам, а не Франческо Пио Еспозито.

Taking on Real Madrid with this Starting 1⃣1⃣🖤💙 pic.twitter.com/GXO3zQLWMf — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 8, 2026

Ултрасите на домакините бяха подготвили специална хореография в бяло със следното послание: „Сърцето ми е бяло, няма кой да спре тази страст“. Непосредствено преди началото на мача клубната легенда Луиш Фиго връчи награди на Гюлер и Мбапе, съответно за откритие на сезона в ШЛ и за най-много попадения в турнира. Също така имаше минута мълчание в памет на многобройните жертви в скорошното огромно свлачище в Непал.

EL MEJOR ESTADIO DEL MUNDO



Vuelve la Champions y el Bernabéu lo sabe



“Tengo blanco el corazón, no hay quien pare esta pasión” ❤️❤️ pic.twitter.com/QrUeXML7Ws — Madrid Sports (@MadridSports_) September 8, 2026

РЕАЛ МАДРИД - ИНТЕР 1:0



1:0 Мбапе (14')



Реал Мадрид: Куртоа, Дъмфрис, Конате, Хаусен, Кукурея, Александър-Арнолд, Валверде, Диас, Белингам, Винисиус, Мбапе



Интер: Х. Мартинес, Павар, Бисек, Бастони, Диуф, Барела, Чалханоолу, Джоунс, Аугусто, Тюрам, Лаутаро

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Снимки: Gettyimages