Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Шампионска лига
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид 2:0 Интер, Валверде наказа нова грешка на гостите

Реал Мадрид 2:0 Интер, Валверде наказа нова грешка на гостите

  • 8 сеп 2026 | 22:03
  • 4457
  • 4

Отборите на Реал Мадрид и Интер играят при резултат 2:0 на „Бернабеу“ в най-вълнуващия сблъсък от първия ден на основната фаза в Шампионската лига. Килиан Мбапе отбеляза първото попадение в 14-ата минута, а в 23-тата капитанът Федерико Валверде също се разписа.

Жозе Моуриньо е предприел само две промени в стартовия състав на Реал Мадрид след загубата с 0:1 от Бетис в Ла Лига, като те са заради наказания. Трент-Александър Арнолд изненадващо е избран като опорен халф в отсъствието на Едуардо Камавинга, след като досега Специалния го използваше на традиционната му позиция на десен бек. Също така на десния фланг този път ще действа Браим Диас вместо липсващия Арда Гюлер. Атаката отново е водена от Килиан Мбапе, а Джуд Белингам и Винисиус Жуниор също са титуляри.

От друга страна, Кристиан Киву е извършил цели пет промени в 11-орката на Интер след драматичната победа с 3:2 над Наполи в Серия "А". В защита новото име е това на Бенжамен Павар, който заменя Мануел Аканжи. В халфовата линия има три ротации, като така от първата минута започват Хакан Чалханоолу, дебютантът като титуляр Къртис Джоунс и Карлос Аугусто на местата на Пьотър Жиелински, Петър Сучич и контузения Федерико Димарко. В нападение този път партньор на капитана Лаутаро Мартинес е Маркюс Тюрам, а не Франческо Пио Еспозито.

Ултрасите на домакините бяха подготвили специална хореография в бяло със следното послание: „Сърцето ми е бяло, няма кой да спре тази страст“. Непосредствено преди началото на мача клубната легенда Луиш Фиго връчи награди на Гюлер и Мбапе, съответно за откритие на сезона в ШЛ и за най-много попадения в турнира. Също така имаше минута мълчание в памет на многобройните жертви в скорошното огромно свлачище в Непал.

РЕАЛ МАДРИД - ИНТЕР 1:0

1:0 Мбапе (14')

Реал Мадрид: Куртоа, Дъмфрис, Конате, Хаусен, Кукурея, Александър-Арнолд, Валверде, Диас, Белингам, Винисиус, Мбапе

Интер: Х. Мартинес, Павар, Бисек, Бастони, Диуф, Барела, Чалханоолу, Джоунс, Аугусто, Тюрам, Лаутаро

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 21:45
  • 194180
  • 61
Ранните мачове в ШЛ: голеада в Белгия и победа за АЕК

Ранните мачове в ШЛ: голеада в Белгия и победа за АЕК

  • 8 сеп 2026 | 21:40
  • 16798
  • 4
Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

  • 8 сеп 2026 | 22:30
  • 1763
  • 2
Ал-Таавон на Марин Петков отново се провали и продължава да е без победа

Ал-Таавон на Марин Петков отново се провали и продължава да е без победа

  • 8 сеп 2026 | 21:12
  • 1555
  • 1
Бивш футболист на Манчестър Юнайтед обяви бойкот на националния си отбор при този селекционер

Бивш футболист на Манчестър Юнайтед обяви бойкот на националния си отбор при този селекционер

  • 8 сеп 2026 | 20:46
  • 2263
  • 0
Направихме катастрофален старт на сезона, призна Луис Енрике

Направихме катастрофален старт на сезона, призна Луис Енрике

  • 8 сеп 2026 | 20:28
  • 1115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 21:45
  • 194180
  • 61
Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

  • 8 сеп 2026 | 22:30
  • 1763
  • 2
Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

  • 8 сеп 2026 | 17:49
  • 38442
  • 66
ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

  • 8 сеп 2026 | 19:48
  • 17889
  • 81
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 21:00
  • 56633
  • 35