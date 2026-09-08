Киву: Моуриньо ми помогна в най-трудния момент в живота ми

Треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че отборът няма да изневери на собствения си стил в мача срещу Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“, с който започва кампанията си в Шампионската лига.

Киву беше част от отбора на Интер, спечелил требъл под ръководството на Жозе Моуриньо, и поддържа силна лична връзка с португалския наставник, който сега е начело на Реал Мадрид.

„Имаме задължението да напишем важни страници в историята на този клуб“, заяви Киву пред репортери на пресконференцията си преди мача.

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„Емоциите ми на този стадион? Станал е още по-красив. Днес е още по-модерен и за всеки е удоволствие да има възможността да играе мач на тук“, сподели румънецът.

„Моуриньо е специален човек за мен. Срещата с него беше голям късмет. Той ми помогна в най-трудния момент от живота ми и никога няма да го забравя", призна Киву.

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„Никога не съм копирал никого. Имам собствена представа за футбола, изградена като играч и през годините ми в юношеския сектор, където имах възможност да експериментирам с неща, които ми помагат през тези години", отговори наставникът на Интер на въпрос дали стилът му е повлиян от Моуриньо.

„Да играеш на „Бернабеу“ никога не е лесно за никого. Изминаха 60 години, откакто Интер е печелил тук. Много отбори са се борили да спечелят в Мадрид. Ще направим всичко възможно, но без да променяме това, което сме. Искаме да бъдем доминиращи, искаме да покажем, че сме израснали, и няма перфектен начин да се подходи срещу Реал Мадрид", добави наставникът на Интер.

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Снимки: Imago