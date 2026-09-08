Кой всъщност е фаворитът в Шампионска лига

Шампионската лига се завръща – кой ще вдигне прочутия трофей в Мадрид на 5 юни следващата година? Пари Сен Жермен ще се опита да спечели титлата за трета поредна година, а основната фаза на турнира започва днес.

Пет английски отбора ще се опитат да спрат парижани, като Арсенал е фаворит да надгради второто си място от миналия сезон.

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Според Opta миналогодишният финалист Арсенал е основният фаворит за спечелването на Шампионската лига с вероятност от 20,4%. Байерн Мюнхен, който загуби от ПСЖ на полуфиналите, обаче е съвсем близо с 20%.

Шансовете на ПСЖ да спечели трета поредна европейска титла се оценяват на 7,3%, което поставя отбора на четвърто място. Победителят от 2023 година Манчестър Сити е трети с вероятност за триумф от 12,7%.

И петте отбора от Премиър лийг попадат сред първите десет по обща вероятност за спечелване на турнира, а на всеки от тях се дават над 50% шансове да достигне до осминафиналите.

Що се отнася до основната фаза, според рейтинга на Opta Ливърпул има най-лесния жребий. Щутгарт е с най-леката програма от всички участници, а Интер има най-благоприятния жребий сред отборите от първа урна.

Арсенал също има сравнително благоприятна програма. Въпреки че от първа урна „артилеристите“ изтеглиха Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, отборът на Микел Артета ще се изправи и срещу двата най-ниско класирани тима в надпреварата – Сабах и Слован Братислава.

Манчестър Сити има най-тежката програма сред английските отбори, като само пет тима в турнира са получили по-труден жребий. От първа урна „гражданите“ ще срещнат два европейски гранда – Барселона и ПСЖ, а заемащият 24-то място в рейтинга Наполи е особено тежък съперник от трета урна.

През миналия сезон Арсенал завърши на първо място в основната фаза, след като според Opta получи една от най-лесните програми. Байерн Мюнхен пък се нареди втори, въпреки че трябваше да се изправи срещу най-тежкия набор от съперници сред всички 36 отбора.

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Снимки: Gettyimages