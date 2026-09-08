Лаутаро Мартинес обяви подкрепата си за Хулиан Алварес в спора му с Атлетико Мадрид

Аржентинският национал Лаутаро Мартинес заяви, че е изказал подкрепата си към съотборника си в националния тим Хулиан Алварес, който е в затруднено положение в клубния си испански отбор Атлетико Мадрид. „Говорих с Хулиан относно ситуацията. Изпратих му съобщение и му изказах цялата си подкрепа, защото освен факта, че споделяме и се състезаваме за една и съща позиция в националния отбор, той е и мой приятел“, коментира нападателят на италианския Интер.

„Моментът, през който преминава, не е лесен, но решението е на президента на клуба му“, добави Мартинес, цитиран в социалните мрежи от популярния спортен журналист Фабрицио Романо. „Пожелавам му всичко най-добро и се надявам скоро да се оправи и да продължи да прави и показва това, което е показал досега, защото е един от най-добрите в света“, каза още Лаутаро Мартинес по повод Хулиан Алварес.

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Снимки: Gettyimages