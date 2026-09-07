Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо говори пред медиите преди утрешното първо домакинство в основната фаза на Шампионската лига на един от бившите отбори на португалеца - Интер.

Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

"Искам да спечеля. Мога да ви кажа, че искам да играем добре, но не искам да играем добре, както срещу Бетис, и да загубим. Намираме се във фаза, в която играем осем мача, а целта е да се класираме. Искам да мисля за този мач като за единствен", започна Моуриньо.

🚨💣 Mourinho: “We lost to Betis because we didn't convert our attacking opportunities into goals. Period. But the penalty... Why wasn't it retaken? Well, because VAR doesn't know the rules... or because they didn't want to.



This is a question I'd like the people in charge to… pic.twitter.com/aat1QLGlye — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2026

Португалецът отново изрази претенциите си, че дузпата в Севиля, която бе пропусната от Килиан Мбапе, не е била пребита: "Загубихме от Бетис, защото не успяхме да превърнем атакуващите си положения в голове. Точка. Но дузпата... Защо не беше изпълнена отново? Ами, защото ВАР не познава правилата... или защото не са искали. Това е въпрос, на който бих искал отговор от отговорните лица. Защо?

Ако ВАР не е разпоредил да се изпълни отново, защото не е знаел правилата, просто трябва да си тръгне и да остави нещата така. Ако не е разпоредил да се изпълни отново, защото не е искал, това е още по-лошо. И има още един, дори по-лош въпрос: ако не са знаели правилата, защо не са повикали съдията да го прегледа на монитора? Малко странно. И искам да изясня, че не загубихме заради това, защото можеше дори да пропуснем повторното изпълнение. Защото след няколко седмици или месеца, ако се случи нещо подобно, ще се изпълни повторно".

🚨 Mourinho: “I want to win the Champions League with Real Madrid, of course I want.” pic.twitter.com/EADArLQhZH — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2026

За състоянието на играчите на Реал португалецът каза: "Видях ги така, както обичам да ги виждам. Бяха съсипани в съблекалнята в Севиля, но вече възстановени на тренировката в неделя. Днес са напълно нормално. Убедени сме, че изиграхме добър мач. Пропуснатите голове са нещо необичайно. Имаме известни проблеми, но това е. Ще играем и ще се борим.“

🚨 Mourinho: “At the Bernabéu I've won a Champions League title, but I've also lost a semi-final on penalties. I've experienced both the best and worst moments in that stadium.” pic.twitter.com/D8RASPkav5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2026

За срещата с бившия си отбор Интер и за преживяванията на "Бернабеу" в Шампионската лига Моуриньо каза: "На този стадион съм печелил Шампионската лига и съм губил полуфинал след дузпи, преживял съм и най-хубавото, и най-лошото. Това е затворена глава. Времената са различни. Мисля, че и двата отбора ще се класираме и има вероятност да се срещнем отново в бъдеще. Всяка точка е важна. Интер също идва за своите точки. Очевидно имам амбицията да спечеля Шампионската лига с Мадрид, но извън този контекст.

Сериозни проблеми за Моуриньо преди битката с Интер

Особено ли съм развълнуван от мача срещу Интер? В момента това не е специален мач за мен. След мача ще бъде. Но по време на мача – не. Не мисля, че някой ще говори за това кой е на резервната скамейка на Реал Мадрид по време на двубоя. По време на мача няма да мисля за миналото. Киву винаги ще бъде един от моите хора. Много се радвам за него, за това, което постига. Ще го поздравя преди и след мача.“

🚨 Mourinho: “Particularly excited to face Inter? Right now, it's not a special match for me. Afterwards, it will be. But during, no. I don't think anyone will be talking about who's on the Real Madrid bench during the match.



During the game, I won't be thinking about the past.… pic.twitter.com/yEktKRvm5F — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2026

Запитан дали Трент Александър-Арнолд може да играе в халфовата линия заради проблемите в Реал, Специалния отговори лаконично: "Няма да коментирам. Бих могъл да говоря и да увъртам много. Тримата (б.ред. - Бернардо Силва, Камавинга и Гюлер са наказани) няма да играят. Въпросът е очевиден, очаквах го. Но това е положението. Имаме пет варианта и можем да говорим за всички, но в крайна сметка няма да кажа нищо.“

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Снимки: Imago