Сблъсък на титани на "Бернабеу"

Шампионската лига се завръща с един от най-вълнуващите и класически европейски дуели. От 22:00 часа "Сантиаго Бернабеу" ще бъде арена на първия мач от новата кампания на основната фаза между испанския гигант Реал Мадрид и италианския шампион Интер.

Воденият от Жозе Моуриньо тим на Реал Мадрид влиза в двубоя след неочаквано спъване в Ла Лига. През уикенда "белите" допуснаха първа загуба за сезона след поражение с 0:1 като гост на Бетис на "Ла Картуха". Преди тази стъпка накриво Реал бе записал три поредни победи в първенството — 2:1 срещу Еспаньол, 4:1 срещу Реал Сосиедад и 4:0 срещу Малага. Сега мадридчани ще преследат успешен старт в Европа, за да върнат самочувствието си.

Интер пристига в Мадрид в отлична форма и с перфектен актив в Серия "А". Воденият от Кристиан Киву тим записа три победи от три мача, а в последния си двубой "нерадзурите" показаха изключителен дух, след като изоставаха с 0:2 срещу Наполи, но стигнаха до пълен обрат и победа с 3:2 благодарение на два гола на Лаутаро Мартинес. Преди това Интер надделя над Монца (4:1) и Каляри (1:0).

И двата отбора имат своите проблеми преди сблъсъка. Реал Мадрид е изправен пред сериозна кадрова криза. Срещу Бетис защитникът Марк Кукурея получи мускулни спазми и беше заменен преждевременно, което прави участието му под въпрос. Ферлан Менди, Едер Милитао, Родриго и Раул Асенсио продължават възстановяването си и остават извън сметките. Освен това заради наказания Моуриньо няма да може да разчита на Арда Гюлер, Бернардо Силва и Едуардо Камавинга.

Добрата новина за домакините е завръщането към тренировъчния процес на Орелиан Чуамени, Ендрик и Тиаго Питарч, които отново се гптвят с групата и могат да попаднат в групата за мача. В състава на Реал Мадрид се очаква отново да стартира Дензъл Дъмфрис, който през лятото премина в испанския клуб именно от Интер.

Историята на това съперничество в Шампионската лига в последните години е изцяло в полза на испанския гранд. Реал Мадрид спечели последните четири официални мача между двата отбора в турнира. През сезон 2021/22 "кралете" надделяха с 2:0 у дома и 1:0 като гост в груповата фаза, а година по-рано Реал победи с 3:2 в Мадрид и 2:0 в Милано.

Общо в историята на европейските турнири двата тима са се срещали 19 пъти, като Реал Мадрид има 10 победи, Интер е със 7 успеха, а 2 мача са завършили наравно. Въпреки това, моментната форма на "нерадзурите" и кадровите проблеми на мадридчани обещават изключително оспорван дуел на "Сантиаго Бернабеу".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google