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Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
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Футболният специалист Илия Груев даде мнението си пред Sportal.bg относно сигурния нов наставник на ЦСКА Маркус Гиздол. Бившият полузащитник на Дуисбург е компетентен относно германския футбол и познава добре специалиста, който ще наследи Христо Янев начело на "червените".

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

"Треньор с визитка като тази на Маркус Гиздол не идва често в България. Той е работил в големи клубове, учил се е от известни имена като Хууб Стевенс и Ралф Рангник. Натрупал е и опит в руския футбол, а и в Турция.

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Практикува доминиращ футбол: атакуващо, с изразено владеене на топката, с пресиране. Точно това, което искат да виждат привържениците на ЦСКА, а и ръководителите на клуба. В Кьолн и Хамбургер е усетил какво е напрежение, защото това са отбори с богата история, феновете там изискват много, искат се резултати - както е в ЦСКА и Левски", заяви бившият национал.

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