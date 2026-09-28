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Белгия 0:0 Франция, начало на сблъсъка

  • 28 сеп 2026 | 21:46
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Белгия 0:0 Франция, начало на сблъсъка

Отборите на Белгия и Франция играят при 0:0 в двубой от група 1 на лига “А” в Лига на нациите.

И белгийците, и французите започнаха участието си в турнира с победа. “Червените дяволи” сразиха “адзурите” с 2:0 насред “Олимпико”, а “петлите” пречупиха турците с 1:0, също като гости.

На вратата на домакините е стражът на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс, а сред 11-те личат още имената на играчи като Ромео Лавия, Юри Тилеманс, Кевин Де Бройне и Шарле Де Кетеларе.

Селекционерът на французите Зинедин Зидан прави тотална промяна в стартовия си състав в сравнение с този отпреди дни, като само вратарят Майк Менян и Максен Лакроа запазват местата си. Килиан Мбапе е аут заради контузия, а на върха на атаката започва Естебан Льопол, който срещу Турция дебютира в националния тим. Изобщо пък дебют, при това директно като титуляри, записват трима французи: Жереми Жаке (Ливърпул), Лука де Куня (Комо) и Анди Диуф (Интер).

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