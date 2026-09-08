Легендата Саморано: Номерът "1+8" беше емблематичен, трябваше да се преборя за него

Иван Саморано беше идол на Реал Мадрид в продължение на четири сезона. При легендарната победа с 5:0 над Барселона на „Сантяго Бернабеу“ той отбеляза три от головете. След това премина в Интер, където се преквалифицира в луксозен партньор на Роналдо Феномена. Легендата и на двата клуба анализира пред мадридския вестник AS днешния сблъсък между "кралския клуб" и "нерадзурите".

Какво мислите за представянето на Реал Мадрид дотук?

Отборът преминава през процес, в който Моуриньо се опитва да наложи своята футболна философия. В първите мачове видях голямо желание за атакуваща игра, съчетано с добра защита. Смятам, че малко по малко футболистите се приспособяват към изискванията на треньора. Преди всичко виждам една много интересна футболна трансформация.

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Със сигурност през този сезон Реал Мадрид ще се бори за титлата до самия край. Отборът разполага с много добър състав и с множество варианти на всеки пост. Моуриньо вече внася много ред и концентрация и изгражда задружен колектив, в който всички си помагат.

Разбирам, че според вас завръщането на Моуриньо ще бъде успешно.

Безспорно това е напълно различен отбор от онзи, с който разполагаше през първия си период. Вече знаем обаче, че Моуриньо разполага с много варианти и притежава достатъчно знания и опит, за да се справи с първенството начело на отбор като Реал Мадрид. Познава историята на клуба, съблекалнята и значението на това да бъдеш част от него. Знае и какви отговорности поемаш, когато пристигнеш в Мадрид. Виждам в него необходимата сила, за да предаде всичко това на отбора, да го накара да играе добре и да се стреми към върха. Аз съм оптимист и силно вярвам, че това може да бъде великолепна година.

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Дори понякога да преминава през не толкова добри моменти, Мбапе винаги ще бъде решение. Той винаги ще бъде различен футболист, способен да решава мачове със своите голове и индивидуална класа. Моуриньо и Реал Мадрид ще разчитат изключително много на него през сезона.

Представянето му на световното първенство беше впечатляващо, а в началото на Ла Лига виждам, че е напълно отдаден на отбора. Той винаги има огромно значение. Когато изглежда, че тимът не е на необходимото ниво, Мбапе винаги се появява, поема отговорност и се опитва да се представи по-добре.

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Според мен Реал Мадрид не заслужаваше да загуби от Бетис. Поражението беше несправедливо, но такива неща се случват и няма смисъл от отчаяние. Предстоят важни мачове и отборът трябва да се съвземе.

Разполагат и с Еспи, с когото Реал си върна ролята на класическия централен нападател, какъвто бяхте и вие.

Странното е, че през последните години Реал Мадрид нямаше типичен централен нападател, защото клубът винаги е разполагал с класическа деветка в наказателното поле. Карлос олицетворява точно този тип нападател.

Висок е 1,93 метра и притежава необходимата физика, за да бъде опорна точка и да даде малко повече въздух на отбора, когато му е трудно да изнесе топката от защита. Той е интересен футболист с добър голов инстинкт, а това е от основно значение за отбор като Реал Мадрид.

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Може да бъде решение срещу съперници, които се затварят дълбоко в защита. Той е нападател за наказателното поле, играе много добре с глава и завършва отлично положенията си. Показа го и онзи ден при отменения му гол.

Как виждате този мач между Реал Мадрид и Интер?

Ще бъде труден двубой. Интер вече е стабилен отбор, който знае точно как иска да играе. Киву познаваше футболистите до съвършенство, защото работеше в клуба, преди да поеме първия състав. Смятам, че Интер има напълно изграден стил, огромен потенциал за развитие и по двама футболисти за всеки пост. Спечели убедително и трите си мача в Серия „А“. Последният ме впечатли особено много, защото отборът изоставаше с 0:2 срещу Наполи, който разполага с отлични футболисти, но намери сили да реагира.

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Интер ще отиде на „Бернабеу“, за да се бори. Това не е отбор, който се затваря в защита при гостуванията си – играе по един и същи начин навсякъде. За Реал Мадрид ще бъде трудно. Разликата ще бъде направена от малките детайли, защото и двата отбора разполагат с много футболисти, способни на индивидуални проблясъци. Според мен ще видим най-добрия мач от първата фаза на Шампионската лига.

Вие преминахте от Реал Мадрид в Интер, където трябваше да се борите за игрово време с Роналдо и Виери…

Бях завършил един много важен етап в Реал Мадрид. Исках да приема ново предизвикателство и да играя в Италия, а смятам, че избрах точния отбор. Интер се отличава като борбен тим, който е готов да страда. Това много наподобяваше моя стил и начина ми на игра. Смятам, че направих правилния избор и се чувствах много добре. След това наистина пристигнаха Роналдо, Виери, Баджо… Трябваше да се преоткрия. За мен беше гордост да играя редом до най-добрите футболисти в света.

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Всъщност трябваше да дам номер 9 на Роналдо и нямах никакъв проблем с това, защото го отстъпвах на най-добрия футболист в света – на Рони, който беше и мой приятел. Случиха се много важни неща, които ми помогнаха изключително много да израсна като футболист и като човек. Затова винаги ще бъда благодарен за преживяното в Реал Мадрид и Интер – два клуба с огромна история. Когато погледна назад, изпитвам голяма гордост, че съм играл за тези два отбора. Срещата между тях ще бъде много емоционална за мен. Искам единствено да ѝ се насладя.

Вие преживяхте необичайна ситуация. Валдано не ви искаше, но останахте и в крайна сметка се превърнахте в героя при спечелването на титлата през сезон 1994/95. Ситуацията с Хулиан Алварес е подобна, но наопаки – той искаше да си тръгне, но трябваше да остане. Какъв съвет бихте му дали и как може да се излезе от подобно положение?

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Аз не исках да си тръгвам от Реал Мадрид, но в един момент пристигна треньор, който не ме желаеше. Трябваше да говоря по-малко и да работя повече по време на тренировките и мачовете. Точно това направих. Благодарение на усилията, постоянството, устрема и смелостта си останах. Смятам, че Хорхе оцени високо това, както постъпи и с Амависка. Двамата се превърнахме в много важни футболисти за отбора.

Сега Хулиан трябва да забрави всичко, което е казал, и всичко, което се е случило, и да се опита да бъде решение и важен футболист за Атлетико. Никой не се съмнява, че той е голям професионалист и отличен играч. Отношенията му с привържениците са усложнени, но когато Хулиан започне да бележи и отново бъде познатият футболист, тези отношения ще се променят и той ще се превърне в решение за отбора.

В Милано бяхте съсед на Роналдо. Какво беше това преживяване?

Живеехме в една и съща сграда. Рони беше много жизнерадостно момче, което се усмихваше на всички и ни караше да се наслаждаваме на футбола. Да бъдеш негов съсед беше истинско преживяване. Обичам го страшно много и винаги ще бъда благодарен, че имах възможността да играя редом до него. Наслаждавах му се и като съотборник, и като съсед. С него винаги трябваше да бъдеш подготвен – както на терена, така и извън него. Той беше номер едно.

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Отстъпихте му №9 и започнахте да играете с №18, но със знак „плюс“ между цифрите – едно плюс осем е равно на девет. Трудно ли получихте разрешение за това?

Бях единственият футболист в историята с подобна фланелка. Тя се превърна в легендарна. Трябваше да се преборя малко, но президентът Морати беше човекът, който ми помогна да получа разрешение да играя с „1+8“. Това беше емблематична фланелка и една от най-продаваните в историята на италианския футбол. Не отстъпвах №9 на случаен футболист – давах го на най-добрия в света.

Фаворит ли е този Реал Мадрид за спечелването на Шампионската лига?

Да, категорично. След всичко, което се случи през последните две години, смятам, че настоящата може да бъде великолепна. Предчувствам го и го виждам на терена. Реал Мадрид винаги трябва да бъде поставян сред фаворитите за спечелването на Шампионската лига. Той е кралят на този турнир и винаги трябва да бъде сред претендентите.

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