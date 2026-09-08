Лаутаро: Реал има велики играчи, но можем да им се противопоставим

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес сподели очакванията си преди утрешния сблъсък с Реал Мадрид от първия кръг на Шампионската лига.
„Имахме малко време за възстановяване след мача с Наполи, но сме готови за старта на този престижен турнир. Подготвени сме за един великолепен двубой срещу достоен съперник на значим стадион. Целта ни е да постигнем добър резултат“, заяви аржентинецът.
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На въпрос дали Интер стартира от равни позиции с Реал предвид силните си изяви в Европа през последните години, Мартинес отговори уверено.
„Да, прекарахме няколко години на високо ниво, достигнахме три финала (два в Шампионската лига и един в Лига Европа от 2020 г. насам - б.р.) и постоянно показваме, че израстваме. Реал разполага с много велики играчи, но и ние имаме своите силни страни. Знаем, че можем да се конкурираме с тях“, коментира той.
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Нападателят говори и за личната си мотивация да спечели най-ценния европейски клубен трофей, който все още липсва в колекцията му.
„Всяка година си поставям най-различни цели – от Купата и Суперкупата на Италия до първенството и Шампионската лига, защото в голям клуб като този играеш, за да спечелиш всички възможни трофеи. Утре започва пътят към една нова цел, към която трябва да се стремим“, завърши Мартинес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago