Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

Най-престижният клубен турнир в Европа - Шампионската лига, се завръща с пълна сила. Новият сезон в основната фаза започва с шест изключително интересни двубоя, които обещават драма, тактическо надиграване и футбол от най-високо ниво. Първият кръг ще се изиграе в рамките на три дни, като във всеки от тях ще има по два мача от 19:45 часа, а останалите четири срещи ще са с начален час 22:00.

АЕК, който елиминира Левски на последното стъпало преди турнирната фаза, се завръща в Шампионската лига след 7-годишна пауза. Гръцкият гранд посреща дебютанта ЛАСК, който направи исторически дубъл в Австрия миналия сезон. Австрийците стигнаха до тук след паметен обрат срещу Селтик. В първия мач те загубиха с 0:3 в Глазгоу, но в реванша ликуваха след разгромен успех с 5:1 след продължения.

Белгийският Брюж посреща Астън Вила в друг от ранните двубои. Отборът на Унай Емери претърпя много промени през лятото, а Брюж се раздели с най-голямата си звезда Христос Цолис, който премина в Арсенал. Съперниците играха на осминафиналите през миналия сезон, като Вила продължи напред след две победи (3:1, 3:0).

Борусия (Дортмунд) излиза срещу испанския Виляреал в търсене на силен старт у дома. "Жълтата подводница" винаги е опасен съперник в Европа, докато Борусия разчита на мощната си атака и подкрепата на публиката у дома. Германският тим обърна от 0:2 до 3:2 Хофенхайм през уикенда и със сигурност ще влезе в двубоя в приповдинато настроение.

Лил приема Бетис с надежата да пренесе добрата си форма от френското първенство и в Шампионската лига. "Песовете" нямат загуба след първите три кръга на домашната сцена, но и Бетис стартира силно кампанията си в Ла Лига с три победи от 4 мача. Съставът на Мануел Пелегрини демонстрира сериозния си потенциал само преди няклко дни, когато надви с 1:0 Реал Мадрид.

Порто посреща Манчестър Сити и мачът няма да бъде никак лесен за отбора на Енцо Мареска. Водени от Франческо Фариоли, домакините се намират в отлична серия от 5 поредни победи в първенството. Сити обаче все още няма загуба в редовно време от този съперник в официални мачове, като последното гостуване тук през декември 2020 г. завърши 0:0. С Ерлинг Холанд в състава си "гражданите" ще търсят трите точки, но дефанзивната стабилност на Порто ще бъде сериозен тест.

Голямото дерби на вечерта противопоставя Реал Мадрид и Интер на "Бернабеу" от 22:00 часа. Двубоят носи специален заряд, тъй като старши треньорът на мадридчани Жозе Моуриньо се изправя срещу отбора, с който постигна легендарен требъл през 2010 година.

"Белите" ще искат да отговорят на критиките след поражението си с 0:1 от Бетис през уикенда. Интер пристига в Мадрид в отлична форма след триумф с 3:2 над Наполи в Серия "А".



"Кралският клуб" спечели последните си 4 мача срещу Интер в Шампионската лига (2:0 и 1:0 през 2021 г., както и 2:0 и 3:2 през 2020 г.). Като цяло Реал има 10 победи в 19 исторически сблъсъка срещу италианския гранд.

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