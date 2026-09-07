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Интер реши да не рискува и ще е без Димарко за двубоя с Реал Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 19:15
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Интер няма да рискува със здравето на Федерико Димарко и реши да го остави извън групата за гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига, стана ясно днес.

Италианският национал получи лека контузия по време на драматичния обрат срещу Наполи през уикенда. Димарко усети болка още през първото полувреме, след което се завърна на терена след почивката с видима превръзка и дори асистира на Лаутаро за попадението за 1:2, преди да се предаде на дискомфорта и да поиска смяна в 62-ата минута.

Така 28-годишният флангови футболист не пътува с Интер за сблъсъка на "Бернабеу" и ще остане в Милано, за да се възстанови напълно. Очаква се по левия фланг за "нерадзурите' срещу Реал Мадрид ще действа Карлос Аугусто, който също се отличи с асистенция в мача срещу Наполи.

Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора
Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора

Позитивното за Кристиан Киву е, че изследванията на Димарко не са показали особено сериозни проблеми. Би трябвало футболистът да се завърне още за следващия мач от Серия А срещу Удинезе.

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Снимки: Imago

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