И Белгия се отрече от Инфантино

Белгийската футболна федерация обяви, че не може да подкрепи кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат начело на международната централа (ФИФА). От Белгия се позоваваха на проблеми с прозрачността и управлението, както и заради скандала около отменения червен картон на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство това лято - което се случи именно в мача срещу "червените дяволи".

🚨🇧🇪 Belgium turns against Gianni Infantino.



The Royal Belgian Football Association (RBFA) says it will not support Infantino’s FIFA re-election bid unless it receives satisfactory answers over two major issues:



🇺🇸 Folarin Balogun’s World Cup red-card suspension — Belgium… pic.twitter.com/MrlhErlx1H — Muxx (@Muxx60) September 7, 2026

Инфантино е изправен пред нарастващ натиск, след като противоречивият му план за продажба на дялове от бъдещите Световни първенства беше посрещнат с яростна реакция и впоследствие бе отменен. От ФИФА обаче потвърдиха в неделя, че той планира отново да се кандидатира на изборите догодина за последен мандат до 2031 г.

Инфантино остава непреклонен относно желанието си за нов мандат начело на ФИФА

Кралската белгийска футболна асоциация коментира в изявление днес, че решението ѝ да не подкрепи Джани Инфантино е свързано с начина, по който ФИФА „не е показала прозрачност“ при разглеждането на предизвикалото недоволство предложение и червения картон на Балогун.

„Федерацията отбелязва, че редица важни решения и оценки до момента не бяха достатъчно адекватно обосновани. Това повдига въпроси относно прозрачността и управлението. Ние оставаме в тесен контакт с УЕФА и заедно търсим ясни отговори относно процеса на вземане на решения и следващите стъпки“, се посочва в изявлението от белгийската централа.

От нидерландската федерация оттеглиха подкрепата си за Инфантино, поискаха нова посока от ФИФА

Белгия е поредната европейска държава, която официално заявява, че няма да подкрепи Инфантино. Това вече сториха Англия, Италия, Нидерландия, Сърбия, Унгария, Ейре, както и редица скандинавски държави.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google