10 мача слагат край на маратона в Лигата на нациите

Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от четирите дивизии в Лига на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат много отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи, а Sportal.bg отново ще следи двубоите в реално време.

В група 3 на Лига "А" лидерът Испания ще гостува на Хърватия в преследване на четвърта поредна победа. Световните шампиони демонстрират отлична форма в турнира и спечелиха първите си три мача, като най-впечатляващ беше успехът им с 3:2 при гостуването на Англия. Срещу хърватите "Ла Роха" нямаше никакви проблеми и постигна убедителна победа с 4:1 в Севиля. Сега "шахматистите" се намират в много деликатно положение, защото преди броени дни претърпяха унизително поражение с 0:7 от Англия и ще им е много трудно да се противопоставят на Ламин Ямал и компания.

Англичаните посрещат Чехия и не се очаква да срещнат сериозни трудности. Съставът на Томас Тухел показа на какво е способен в Риека и сега е амбициран за нов успех, с който да си гарантира участие на четвъртфиналите. Чехите още нямат точка в групата, а в домакинството си на "трите лъва" отстъпиха с 0:2.

В група 1 на Лига "В" лидер е Швейцария. "Кръстоносците" събраха пълен актив от 9 точки в първите си три мача, а евентуален успех в домакинството на Северна Македония ще ги бетонира на върха. Прогнозите са за лесен успех на тима на Мурат Якин, който вече спечели срещу северномакедонците с 3:0 в Скопие.

Повече интрига крие сблъсъкът между Шотландия и Словения. Двата тима имат по 4 точки, а първият мач помежду им завърши при нулево равенство. Домакинството дава предимство на "гайдарите", които знаят, че ако спечелят, ще направят огормна крачка към второто място.

В Лига "С" ще има цели 6 мача. В група 1 водачът Финландия ще гостува на Беларус. Скандинавците стигнаха само до 0:0 в домакинството си на този съперник в Хелзинки, но това е единствената им грешка до момента. Беларусите са трети с 4 точки и предстоящият мач е много важен за тях. В другата среща от групата Албания ще има лесна задача у дома срещу аутсайдера Сан Марино.

В група 3 лидер е Словакия със 7 точки. Днес словаците гостуват на Молдова и при победа до голяма степен ще си осигурят промоция за Лига "В". Казахстан пък ще посрещне Фарьорски острови в преследване на първа победа и измъкване от дъното.

В група 4 нашият национален отбор ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1:2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Великото херцогство до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия мач от групата Естония приема водача Исландия.

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