Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

  • 14 авг 2026 | 10:27
  • 571
  • 0
И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Нова Зеландия се присъедини към страните, които оттеглят подкрепата си за настоящия президент на Световната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино. Решението идва в отговор на плановете на швейцарския функционер да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА, включително световните първенства, на частни инвеститори.

„Футболната федерация на Нова Зеландия (НЗФ) съобщава, че оттегля подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на конгреса през 2027 г.“, се посочва в официална позиция на организацията.

Освен това, от новозеландската федерация настояват за провеждането на независимо разследване на стъпките, предприети за развитието на този проект на ФИФА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул е все по-близо до Баркола

Ливърпул е все по-близо до Баркола

  • 14 авг 2026 | 10:47
  • 2283
  • 1
Арсенал поднови преговорите за Езри Конса

Арсенал поднови преговорите за Езри Конса

  • 14 авг 2026 | 10:13
  • 882
  • 0
В чест на Световното първенство по футбол: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

  • 14 авг 2026 | 10:05
  • 484
  • 0
Манчестър Сити може да си осигури 122 млн. паунда часове преди крайния срок за Енцо Фернандес

Манчестър Сити може да си осигури 122 млн. паунда часове преди крайния срок за Енцо Фернандес

  • 14 авг 2026 | 09:45
  • 3780
  • 2
Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

  • 14 авг 2026 | 08:51
  • 6814
  • 7
Магическа асистенция на Неймар даде аванс на Сантос в осминафиналите за Копа Судамерикана

Магическа асистенция на Неймар даде аванс на Сантос в осминафиналите за Копа Судамерикана

  • 14 авг 2026 | 07:26
  • 2642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 8318
  • 19
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 4927
  • 5
ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 190409
  • 1096
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 69550
  • 97
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 8700
  • 6
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 32114
  • 27