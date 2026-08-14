И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Нова Зеландия се присъедини към страните, които оттеглят подкрепата си за настоящия президент на Световната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино. Решението идва в отговор на плановете на швейцарския функционер да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА, включително световните първенства, на частни инвеститори.

„Футболната федерация на Нова Зеландия (НЗФ) съобщава, че оттегля подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на конгреса през 2027 г.“, се посочва в официална позиция на организацията.

Освен това, от новозеландската федерация настояват за провеждането на независимо разследване на стъпките, предприети за развитието на този проект на ФИФА.

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