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И Република Ирландия се обяви против Инфантино

  • 13 авг 2026 | 14:04
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И Република Ирландия се обяви против Инфантино

Футболната асоциация на Република Ирландия оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за президент на ФИФА.

"Последните събития повдигнаха сериозни опасения относно управлението, прозрачността и липсата на смислени консултации", се казва в изявление на ирландската футболна централа в четвъртък.

От Африканската конфедерация се хвърлиха в защита на Инфантино
От Африканската конфедерация се хвърлиха в защита на Инфантино

Преди това ФИФА обяви плановете си да създаде нова търговска структура за продажба на права на частни инвеститори, включително и за Световното първенство. 

След това Инфантино реши да се откаже от идеята на фона на многобройните критики от страна на футболни федерация и сериозна заплаха за бойкот на Световния шампионат от страните членки на УЕФА. Няколко футболни асоциации решиха да оттеглят подкрепата си за настоящия президент на ФИФА на следващите избори, насрочени за март 2027 година.

Шест арабски федерации, включително Мароко и Катар, подкрепят Инфантино
Шест арабски федерации, включително Мароко и Катар, подкрепят Инфантино
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Снимки: Gettyimages

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