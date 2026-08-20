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Катар продължава да бъде от отбора на Инфантино

  • 20 авг 2026 | 12:46
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Катар продължава да бъде от отбора на Инфантино

Катарската футболна асоциация (КФА) изрази тревогата си относно липса на диалог между членовете на Азиатската конфедерация (АФК) около подписката за съвместно открито писмо с УЕФА и КОНКАКАФ против президента на ФИФА Джани Инфантино. Швейцарецът предизвика бунт с предложението си за продажба на маркетингов дял от световни шампионати.

В писмо, с което агенция Ройтерс е запозната, президентът на КФА Хамад бин Халифа Ал-Тани, считан за лоялен поддръжник на Инфантино, заяви, че отговорът на континенталната конфедерация на първоначалното му оплакване "повдига значително повече въпроси, отколкото отговори".

"Отговорът на АФК е равносилен на самопризнание, че не са провеждани консултации - нито с Изпълнителния комитет на конфедерацията, нито с отделните й членки, нито по какъвто и да е друг начин - преди изявлението да бъде публикувано. Колкото и подробно АФК да разглежда същността на предложението на "ФИФА Ентърпрайс", поведението на самата централа или историята на публичните изявления на АФК, нищо от това няма отношение към въпроса. А той е: проведени ли са консултации с всички членове на АФК, преди изявлението да бъде изнесено от тяхно име", пише Ал-Тани, цитиран от БТА.

Едно от основните оплаквания към Инфантино и предложението на "ФИФА Ентърпрайс" бе, че то е разработено без консултации с континенталните конфедерации.

Катар е сред шестте членове на АФК, които продължават да подкрепят Инфантино в началните етапи на кризата, предизвикана от предложението за продажба на маркетингов дял от световни шампионати. То бе оттеглено от президента на ФИФА.

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