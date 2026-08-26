Италия също обърна гръб на Инфантино

Италианската футболна федерация публикува изявление, с което формално оттегля подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, който е подложен на сериозни критики.

„Италианската футболна федерация реши да оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на ФИФА, насрочени за март 2027 г. Това решение има за цел да изрази позицията на федерацията по отношение на последните инициативи, насърчавани от президента на ФИФА, по ясен и прозрачен начин, в пълно съгласие с УЕФА и нейния президент Александър Чеферин”, гласи изявлението на централата.

„Ще продължим да работим заедно с УЕФА и другите европейски асоциации за насърчаване на идея за футбол, основана на заслуги и устойчивост, поставяйки феновете в центъра“, се казва още в позицията.

Бъдещето на Инфантино като президент на световната футболна централа е поставено под съмнение след силно противоречивите му планове за продажба на дялове от определени турнири, включително Световното първенство, на частни инвеститори. Редица асоциации и високопоставени личности вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино преди следващите президентски избори във ФИФА, които са насрочени за пролетта на 2027 г.

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