Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Италия също обърна гръб на Инфантино

Италия също обърна гръб на Инфантино

  • 26 авг 2026 | 16:52
  • 418
  • 0
Италия също обърна гръб на Инфантино

Италианската футболна федерация публикува изявление, с което формално оттегля подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, който е подложен на сериозни критики.

„Италианската футболна федерация реши да оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на ФИФА, насрочени за март 2027 г. Това решение има за цел да изрази позицията на федерацията по отношение на последните инициативи, насърчавани от президента на ФИФА, по ясен и прозрачен начин, в пълно съгласие с УЕФА и нейния президент Александър Чеферин”, гласи изявлението на централата.

„Ще продължим да работим заедно с УЕФА и другите европейски асоциации за насърчаване на идея за футбол, основана на заслуги и устойчивост, поставяйки феновете в центъра“, се казва още в позицията.

Бъдещето на Инфантино като президент на световната футболна централа е поставено под съмнение след силно противоречивите му планове за продажба на дялове от определени турнири, включително Световното първенство, на частни инвеститори. Редица асоциации и високопоставени личности вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино преди следващите президентски избори във ФИФА, които са насрочени за пролетта на 2027 г.

Чеферин за Инфантино: Някой трябва да му напомни, че е европеец, проектът му беше по-лош и от Суперлигата
Чеферин за Инфантино: Някой трябва да му напомни, че е европеец, проектът му беше по-лош и от Суперлигата
 Легенди на ФИФА с остра атака срещу Инфантино: Стига толкова!
Легенди на ФИФА с остра атака срещу Инфантино: Стига толкова!
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

  • 26 авг 2026 | 11:49
  • 7646
  • 2
Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

  • 26 авг 2026 | 11:43
  • 2467
  • 9
Важни фигури преподписаха с Байерн

Важни фигури преподписаха с Байерн

  • 26 авг 2026 | 11:21
  • 1110
  • 3
Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

  • 26 авг 2026 | 11:19
  • 1944
  • 0
Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

  • 26 авг 2026 | 11:11
  • 1069
  • 0
Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

  • 26 авг 2026 | 10:47
  • 1376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 16:45
  • 28111
  • 238
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

  • 26 авг 2026 | 15:55
  • 7639
  • 63
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 16496
  • 107
Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 10095
  • 23
ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

  • 26 авг 2026 | 17:33
  • 5013
  • 7
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

  • 26 авг 2026 | 13:46
  • 13755
  • 8