Марко Роси призна: Имахме късмет

Селекционерът на Унгария Марко Роси сподели своите впечатления след успеха с 2:1 над тима на Украйна в среща от четвъртия кръг на група 2 в Лига "В" от Лигата на нациите. С този триумф унгарците вече имат актив от 7 точки.

„След първия ни двубой беше трудно да повярваме, че ще успеем да съберем 7 точки в тази поредица от срещи. Днес обаче трябва да бъдем честни – късметът беше изцяло на наша страна. Украйна заслужаваше да спечели. В Будапеща нещата бяха напълно противоположни – тогава ние бяхме по-близо до успеха, но шансът се усмихна на украинците“, заяви Роси на пресконференцията.

Унгарците взеха сладък реванш от Украйна

„Смятам, че в предходните мачове съдбата не винаги бе благосклонна към нас. В сблъсъка срещу Северна Ирландия определено можехме да стигнем поне до равенство, а в домакинството си срещу Украйна също заслужавахме да вземем точка“, допълни италианският наставник.

Победното попадение за Унгария падна пет минути преди края на редовното време, когато Марк Чингер се разписа в 85-ата минута и донесе трите точки на своя отбор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago