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Марко Роси призна: Имахме късмет

  • 6 окт 2026 | 06:44
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Марко Роси призна: Имахме късмет

Селекционерът на Унгария Марко Роси сподели своите впечатления след успеха с 2:1 над тима на Украйна в среща от четвъртия кръг на група 2 в Лига "В" от Лигата на нациите. С този триумф унгарците вече имат актив от 7 точки.

„След първия ни двубой беше трудно да повярваме, че ще успеем да съберем 7 точки в тази поредица от срещи. Днес обаче трябва да бъдем честни – късметът беше изцяло на наша страна. Украйна заслужаваше да спечели. В Будапеща нещата бяха напълно противоположни – тогава ние бяхме по-близо до успеха, но шансът се усмихна на украинците“, заяви Роси на пресконференцията.

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„Смятам, че в предходните мачове съдбата не винаги бе благосклонна към нас. В сблъсъка срещу Северна Ирландия определено можехме да стигнем поне до равенство, а в домакинството си срещу Украйна също заслужавахме да вземем точка“, допълни италианският наставник.

Победното попадение за Унгария падна пет минути преди края на редовното време, когато Марк Чингер се разписа в 85-ата минута и донесе трите точки на своя отбор.

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Снимки: Imago

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