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Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
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Клубовете от Премиър лийг не очакват Манчестър Сити да бъде част от елита през следващия сезон, ако жалбата на клуба срещу решението за финансовите нарушения бъде отхвърлена, твърди “Скай Спортс”. Сред съперниците на „гражданите“ битува мнение, че наказание под формата само на отнемане на точки и финансова санкция няма да бъде достатъчно предвид мащаба на нарушенията, извършвани в продължение на девет сезона.

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Манчестър Сити бе признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на финансовите правила на Премиър лийг, но клубът категорично отхвърля заключенията и вече обжалва решението. От „Етихад“ настояват, че разполагат с „изчерпателен набор от неопровержими доказателства“, които според тях ще подкрепят позицията им в апелативния процес. Съперниците на Сити смятат, че санкцията трябва да съответства на продължителността и сериозността на нарушенията. Според “Скай Спортс” именно затова сред клубовете битуване очакване, че наказанието да бъде по-тежко от санкция, която би извадила “гражданите” от европейските турнири за година или дори по-лека само под формата на финансова глоба и забрана за трансфери.

Футболистите на Ман Сити ще получат повече информация относно положението в четвъртък
Футболистите на Ман Сити ще получат повече информация относно положението в четвъртък

Апелативният процес предстои, а паралелно с него ще се проведе и изслушване за определяне на санкцията. Независимата комисия разполага с различни възможности, сред които отнемане на точки, глоба, трансферна забрана или изваждане на Сити от Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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