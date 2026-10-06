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Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
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Слушай на живо: Люксембург - България

България излиза срещу Люксембург като гост в мач от Лига на нациите. Срещата на "Стад де Люксембург" започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис.

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик
Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

До момента нашите имат една точка, дошла от нулевото равенство срещу Естония в Пловдив, и две загуби. В събота "лъвовете" паднаха с 0:3 срещу Исландия в Рейкявик и се закотвиха на последното място в групата. Първият отбор в крайното класиране отива в Лига "Б" на новия формат на Лига на нациите, а вторият ще играе плейоф за същото ниво. Завършилите на трето и четвърто място ще останат в последната група - Лига "Ц". От 2028 г. състезанието ще има три нива от по 18 отбора, като на всяко от трите равнища ще се играе на принципа на основната фаза в евротурнирите.

Емил Ценов: Отборът има много по-голямо качество
Емил Ценов: Отборът има много по-голямо качество

Загуба довечера ще означава, че България почти напълно ще загуби шансове да играе за място във второто ниво и ще бъде сред последните 18. Победата пък ще ни върне в играта, като вече ще има решаващо значение какво ще направим в средата на ноември срещу Исландия и Естония във финалните мачове.

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Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Аут за сблъсъка на "Стад де Люксембург" са Димитър Велковски, Лукас Петков и Марин Петков. Първите двама заради натрупани картони, докато играещият в Саудитска Арабия универсален футболист напусна лагера по семейни причини - вчера на юношата на Левски му се роди дъщеричка. Твърде вероятно е на резервната скамейка да остане полузащитникът на Лийдс Илия Груев, който си говореше с наставника Атанас Рибарски в началото на снощната тренировка на нашите.

Sportal.bg в Шенген
Sportal.bg в Шенген

Домакините пък ще бъдат без своя ас Леандро Барейро. Халфът на Бенфика получи жълт картон срещу Естония и "изгоря" за мача с "лъвовете". Пред тима от Великото херцогство има и други проблеми - няма ги контузените Сеид Корач, Данел Синани, Лорен Янс и Кристофър Мартинс.

Люксембург без голямата си звезда срещу "лъвовете"
Люксембург без голямата си звезда срещу "лъвовете"

Люксембург - България

Вероятен състав: Даниел Наумов, Иван Турицов, Стефан Велков, Емил Ценов, Християн Петров, Андриан Краев, Петко Панайотов, Асен Чандъров, Георги Русев, Атанас Илиев, Кристиян Балов.

Съдия: Андрис Трейманис (Латвия)
Начало: 21:45 часа
Стадион: "Стад де Люксембург"

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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