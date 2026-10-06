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Познати имена ще помагат на Гиздол в ЦСКА

  • 6 окт 2026 | 01:28
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Трима български треньори ще попълнят щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА, стана ясно на пресконференцията на “Българска армия”. Това са кондиционните специалисти Костадин Джоргов и Георги Петров, както и Христо Митов, който ще продължи да работи с вратарите, твърди „Тема Спорт“.

41-годишните Джоргов и Митов бяха част и от екипа на Христо Янев. 35-годишният Георги Петров пък досега бе в дубъла на "армейците". Той премина в клуба от ЦСКА 1948, а през 2023 г. изкарва десетдневен стаж в Лестър при Енцо Мареска.

Ясно е какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък
Ясно е какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Вчера Маркус Гиздол е провел разговор с всеки от тримата българи. Както е известно, германецът води със себе си опитния асистент Райнер Видмайер и анализатора Якоб Браун. Възможно е през зимната пауза в щаба да настъпят размествания.

„За мен е много важно да се намери правилният баланс, микс. Затова ще имам двама асистенти, които пристигат с мен, и съответно български треньори, които достатъчно добре познават футболната среда тук в България. В същото време моите асистенти още от първия ден, от първата минута, знаят моите изисквания и няма нужда да ги запознавам тепърва. Няма нужда да обяснявам какво ще се очаква от тях. Единият – Видмайер, има достатъчно богат опит, и то в различните нива на германския футбол“, сподели по темата Маркус Гиздол.

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