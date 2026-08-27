УЕФА подготвя наказателно дело срещу Инфантино

УЕФА подготвя жалба срещу президента на ФИФА Джани Инфантино в швейцарските съдилища заради възможно финансово управление в ущърб на организацията във връзка с проваления му план да продаде бъдещи приходи от световните първенства на частни инвеститори. От европейската асоциация съобщиха, че е внесли документи в съд в Манхатън, с които искат да се получи достъп до потенциални доказателства от нюйоркския инвестиционен фонд Thrive Capital Management, основан от Джошуа Къшнър.

УЕФА също така е подала искане до федерален съд в Южна Флорида за разрешение да получи доказателства „в рамките на чуждестранно съдебно производство“ срещу самата ФИФА, която има офиси в предградието на Маями Корал Гейбълс.

Thrive и Къшнър трябваше да бъдат основните инвеститори, които възнамеряват да платят на ФИФА 4,2 млрд. долара за 20% дял в дъщерно дружество, което да управлява комерсиалните събития на футболната централа, включително световното първенство.

„УЕФА и нейните адвокати обмислят започването на наказателно производство в Швейцария срещу Инфантино и евентуално други служители на ФИФА за криминално управление съгласно член 158 от Наказателния кодекс на Швейцария“, посочват адвокатите на УЕФА в документ от 56 страници, с който разполага “Асошиейтед Прес”.

В документа се предполага, че сумата от 4,2 млрд. долара може да е „измамно занижена пазарна цена, прокарана от Инфантино в негова лична полза“.

Инфантино се отказа от плана за продажбата на 1 август след яростна реакция от страна на ръководители на футбола по целия свят, включително УЕФА.

УЕФА за първи път заплаши да предприеме съдебни действия на 3 август, когато предупреди ФИФА да не унищожава или укрива каквито и да било „релевантни материали“, свързани с плана.

„Инфантино твърдеше, че планът ще „отключи търговския потенциал и възможностите, с които разполага ФИФА“, заявиха адвокатите на УЕФА пред съдилищата. „В действителност той беше средство, чрез което Инфантино и тесният му кръг да придобият постоянен дял в най-ценните активи на ФИФА и по друг начин да печелят от тях в ущърб на ФИФА, нейните членове и други страни от футболната общност.

„Съгласно условията, обявени от Инфантино, тези инвеститори щяха да придобият постоянен финансов интерес в комерсиалното звено на ФИФА срещу 4,2 млрд. долара, което предполага абсурдно ниска стойност на предприятието от едва около 20 млрд. долара — цифра, която не е резултат нито от открит и конкурентен търг, нито е била проверена от независим оценител.“

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