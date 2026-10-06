Монтела: На това ниво и най-малките грешки се наказват

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела подчерта, че отборът му дава най-доброто от себе си в условията на значително по-висока конкуренция в Лигата на нациите след поражението с 1:3 от Италия. Специалистът обърна специално внимание на дълбочината в състава на съперника, отбелязвайки, че „скуадра адзура“ е пуснала резерви на стойност 350 милиона евро.

„Не знам дали разочарование е най-точната дума, но със сигурност играхме силно. Бяхме напълно равностойни, а на моменти дори направихме повече от Италия. Допуснахме три гола след отделни епизоди, което не ни се случва за първи път. Като треньор съм доволен от характера и себераздаването на момчетата. Единственото, за което мога да имам претенции, са решенията при последния пас и покриването на празните пространства в наказателното ни поле. На това ниво всичко се свежда до дребните детайли. Сигурен съм, че играчите ще натрупат ценен опит от тези срещи, защото и най-малката грешка се наказва, а крайният резултат често определя и оценките за представянето", заяви Монтела.

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„Проблемът не е, че нещата не вървят, а че просто се намираме на ново ниво за нас. Футболът понякога е съвсем прост — когато липсват ключови състезатели, общото ниво на отбора се променя. Ние избрахме да продължим този процес на развитие, който е изключително важен и за европейските квалификации", обясни специалистът.

Във всичките четири двубоя Турция не можеше да разчита на контузените Кенан Йълдъз от Ювентус и халфа на Интер Хакан Чалханоолу, а за сблъсъка в Болоня отпаднаха още наказаният Баръш Йълмаз и талантът на Реал Мадрид Арда Гюлер.

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„Заложихме на млади момчета без голям опит, включително и на клубно равнище, защото гледаме към бъдещето. От друга страна, Италия пусна в игра имена като Рикардо Калафиори, Франческо Пио Еспозито и Сандро Тонали - това са трансферни суми за около 350 милиона евро. В този смисъл никой не може да бъде упрекван, най-малко играчите, които се държаха изключително достойно както тактически, така и технически срещу съперник от най-висока класа“, допълни наставникът.

„Италия следва ясен път, разполага с изключително интересни млади таланти, а по-рано днес наблюдавах и част от мача на техния младежки отбор до 21 години. Може би нямат огромните суперзвезди от миналото, но това е изключително боеспособен колектив, воден от опитен, разумен и балансиран специалист като Роберто Манчини", каза още Монтела.

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Снимки: Gettyimages