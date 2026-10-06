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Преговорите между Хари Кейн и Байерн са на финалната права

  • 6 окт 2026 | 06:16
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Преговорите между Хари Кейн и Байерн са на финалната права

Байерн (Мюнхен) е съвсем близо до това да обвърже с нов договор голмайстора си Хари Кейн. Според ексклузивна информация на „Скай Спорт Германия“, баварският клуб и капитанът на националния отбор на Англия са постигнали значителен прогрес в преговорите за удължаване на контракта му до 2029 година.

Действащото споразумение на Кейн е до края на настоящия сезон. Двете страни вече навлизат в заключителната фаза на разговорите, като изглаждат последните детайли. Всичко се развива по план и увереността за успешното финализиране на сделката е изключително висока, макар че договорът все още не е подписан и няма насрочена конкретна дата за това.

Кейн пристигна в Байерн през лятото на 2023 година от Тотнъм срещу трансферна сума от около 100 милиона евро. Оттогава насам 33-годишният нападател има забележителните 152 гола и 34 асистенции в 154 официални срещи за тима.

С германския гранд Кейн вече завоюва две титли от Бундеслигата, Купата на Германия и два пъти Суперкупата, като същевременно завърши като водещ голмайстор на първенството и в трите си сезона досега.

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Снимки: Gettyimages

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