Преговорите между Хари Кейн и Байерн са на финалната права

Байерн (Мюнхен) е съвсем близо до това да обвърже с нов договор голмайстора си Хари Кейн. Според ексклузивна информация на „Скай Спорт Германия“, баварският клуб и капитанът на националния отбор на Англия са постигнали значителен прогрес в преговорите за удължаване на контракта му до 2029 година.

Действащото споразумение на Кейн е до края на настоящия сезон. Двете страни вече навлизат в заключителната фаза на разговорите, като изглаждат последните детайли. Всичко се развива по план и увереността за успешното финализиране на сделката е изключително висока, макар че договорът все още не е подписан и няма насрочена конкретна дата за това.

Bayern have reached a breakthrough in principle with Harry Kane over a new contract. Negotiations are now moving in the final direction. The plan is a new deal until 2029. The final details are being clarified [@Plettigoal] https://t.co/2y9sh1Os6L — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2026

Кейн пристигна в Байерн през лятото на 2023 година от Тотнъм срещу трансферна сума от около 100 милиона евро. Оттогава насам 33-годишният нападател има забележителните 152 гола и 34 асистенции в 154 официални срещи за тима.

С германския гранд Кейн вече завоюва две титли от Бундеслигата, Купата на Германия и два пъти Суперкупата, като същевременно завърши като водещ голмайстор на първенството и в трите си сезона досега.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages