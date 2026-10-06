Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за Европейското първенство. Мачът на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик е от 19:30 часа.

Двата тима вече нямат шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група В. Селекционерът Тодор Янчев и неговите футболисти ще направят всичко възможно да приключат кампанията с високо вдигнати глави.

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

България и Шотландия имат по четири победи, две равенства и три загуби. Първата среща помежду им завърши с минимален успех с 1:0 за "гайдарите". Сега родните национали ще опитат да вземат реванш пред собствена публика.

България U21 - Шотландия U21

Начало: 19:30 часа

Стадион: "Георги Бенковски", Пазарджик

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google