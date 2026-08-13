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От Африканската конфедерация се хвърлиха в защита на Инфантино

  • 13 авг 2026 | 14:01
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От Африканската конфедерация се хвърлиха в защита на Инфантино

Съдбата на президента на ФИФА Джани Инфантино, който е подложен на сериозен натиск, трябва да бъде решена от 211-те асоциации членки на организацията по време на изборите през март следващата година, заяви президентът на Африканската футболна конфедерация (КАФ) Патрис Мотсепе.

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Инфантино, който се стреми към преизбиране, е изправен пред трудна ситуация, след като три конфедерации – УЕФА, КАФ и КОНКАКАФ, критикуваха остро действията му и призоваха за оставката му заради проваления опит за привличане на частни инвестиции в турнирите на ФИФА, включително и Световното първенство.

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Мотсепе смята, че всички членове на ФИФА трябва да решат дали Инфантино да остане президент по време на 77-ия конгрес на организацията в Рабат, Мароко, на 18 март.

"Изборите са догодина. Трябва да позволим на този процес да продължи и да оставим 211-те членове да вземат решение", каза Мотсепе пред Скай Нюз. "Ако има кандидати, които искат да се изправят срещу него, нека издигнат имената си. Това е правилното нещо. Искам да се съсредоточа върху единството и сътрудничеството. Трябва да продължим да развиваме футбола на фона на предизвикателствата, пред които сме изправени. Трябва да се справим с тези предизвикателства, да ги разрешим и да продължим напред."

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Мотсепе вярва, че лидерите трябва да бъдат отворени към проверки и критики, но отбелязва, че ФИФА разполага с механизми за разглеждане на оплаквания.

"Ако аз, като президент, се държа по начин, който не съответства на установените процедури или принципите на управление, трябва да бъда подложен на проверка и да ми бъдат задавани съответните въпроси. Ако някой има проблем с друг, трябва да се следват установените процедури. Нека всички 211 членки да решат, всеки трябва да бъде изслушан", каза още той.

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Снимки: Gettyimages

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