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Левски подновява преговорите с трима основни играчи

  • 6 окт 2026 | 09:10
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Левски подновява преговорите с трима основни играчи

Левски продължава с опитите си да преподпише с част от основните си играчи. В паузата за националните отбори е имало прекъсване и в разговорите за подновяване на контрактите им.

Със завръщането на мачовете, ръководството се готви за втора вълна на преговори, твърди "Мач Телеграф". Освен футболистите, време за почивка имаха и ръководителите, а националните отбори са основната причина за отлагането на така важните разговори. От началото на годината клубът стигна до споразумения с Кристиан Димитров, Гашпер Търдин, Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Макун и Стивън Стоянчов.

Макун се завръща предсрочно в Левски
Макун се завръща предсрочно в Левски

Договорите на някои футболисти са до лятото на 2027, а това значи, че след Нова година играчите ще могат да преговарят с нови отбори. Сред най-важните имена, с които се чака преподписване, са Майкон, Евертон Бала и Мустафа Сангаре. Освен тях изтичат договорите още на Асен Митков, Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Други ключови играчи, които все пак имат още немалко време до края на контрактите си, са Акрам Бурас и Армстронг Око-Флекс, които са собственост на Левски до 2028 година.

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