Шефът на унгарския футбол поиска оставката на Инфантино

Петима от общо осем вицепрезиденти на ФИФА вече са призовали Джани Инфантино да се оттегли от поста си. Последният, който се присъедини към критиците, е ръководителят на Унгарската футболна федерация.

Шандор Чани, президент на унгарската централа, официално се обяви против президента на ФИФА Джани Инфантино. Причина за това е уволнението на 17 август на оперативния директор Кевин Ламур, който открито разкритикува плана на Инфантино за продажба на част от правата за Световното първенство на частни инвеститори.

Според „Гардиън“ Чани е изпратил писмо до Инфантино във вторник. В него унгарският милиардер, бизнесмен и банкер оттегля подкрепата си за президента на ФИФА. Той остро критикува „професионалната компетентност, етичните стандарти и лидерските качества“ на Джани и заявява, че е „изгубил доверието, което преди му е гласувал“.

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Чани определя „неочакваното уволнение“ на Ламур като „последната капка“. „Увереността ми, че сте способен да ръководите ФИФА успешно и ефективно в съответствие с общите ценности, които преди бяха в основата на нашето сътрудничество, беше подкопана“, пише Чани.

В писмото се споменават още „редица спорни решения“ относно Световното първенство през 2026 г., както и участието на Инфантино в „планове за прехвърляне на провеждането на състезания на ФИФА към външни организации“.

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С това си действие Чани става петият от осемте вицепрезиденти в Съвета на ФИФА, който призовава Инфантино да подаде оставка. Преди него подобна позиция заеха президентът на УЕФА Александър Чеферин, Виктор Монталиани от Конфедерацията на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ), шейх Салман бин Ибрахим ал-Халифа от Азиатската футболна конфедерация и ръководителят на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит.

Към момента Инфантино запазва подкрепата само на трима от вицепрезидентите на ФИФА: Алехандро Домингес от Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ), Патрис Мотсепе от Африканската футболна конфедерация и Ламберт Малток, който оглавява Конфедерацията на Океания.

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Снимки: Imago