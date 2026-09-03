Пети ден на US Open: нова порция вълнуващи мачове

Поредният ден на US Open включва нова порция вълнуващи мачове при мъжете и жените на кортовете в Ню Йорк.

От 18:00 часа програмата започва с любопитен дуел между Карен Хачанов и Феликс Оже-Алиасим.

Домакинските фенове ще приковат погледите си върху Тейлър Фриц, който около 20 часа ще се изправи срещу Матия Белучи.

Около полунощ на корта се очаква и Алекс де Минор за срещата си с Ботик ван де Зандсхулп.

От 02:00 часа е време за шоуто на Гаел Монфис срещу Лърнър Тиен, като това се очертава да бъде най-атрактивният мач при мъжете за деня.

От 03:30 часа пък е време за Александър Зверев срещу непредсказуемия Контон Алис.

При жените още в 18:00 часа на сцената излиза Ига Швьонтек срещу Мари Бузкова, а към 19:30 домакините ще подкрепят Аманда Анисимова срещу Лили Тагер.

Около 22 часа ще гледаме Мира Андреева срещу Ева Лис.

В 02:00 часа Кори Гоф излиза срещу Паула Бадоса в най-интригуващата двойка от програмата на дамите.

В 04:00 или по-късно Елена Рибакина ще закрие състезателния ден срещу Джесика Бусас Манейро.

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