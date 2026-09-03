Пети ден на US Open: нова порция вълнуващи мачове

Поредният ден на US Open включва нова порция вълнуващи мачове при мъжете и жените на кортовете в Ню Йорк.
От 18:00 часа програмата започва с любопитен дуел между Карен Хачанов и Феликс Оже-Алиасим.
Домакинските фенове ще приковат погледите си върху Тейлър Фриц, който около 20 часа ще се изправи срещу Матия Белучи.
Около полунощ на корта се очаква и Алекс де Минор за срещата си с Ботик ван де Зандсхулп.
От 02:00 часа е време за шоуто на Гаел Монфис срещу Лърнър Тиен, като това се очертава да бъде най-атрактивният мач при мъжете за деня.
От 03:30 часа пък е време за Александър Зверев срещу непредсказуемия Контон Алис.
При жените още в 18:00 часа на сцената излиза Ига Швьонтек срещу Мари Бузкова, а към 19:30 домакините ще подкрепят Аманда Анисимова срещу Лили Тагер.
Около 22 часа ще гледаме Мира Андреева срещу Ева Лис.
В 02:00 часа Кори Гоф излиза срещу Паула Бадоса в най-интригуващата двойка от програмата на дамите.
В 04:00 или по-късно Елена Рибакина ще закрие състезателния ден срещу Джесика Бусас Манейро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google