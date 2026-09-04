Една ера приключи: неповторимият Монфис изигра последния си мач в турнирите от Големия шлем

Пътуването на Гаел Монфис в турнирите от Големия шлем официално достигна своя край. В драматичен и емоционален двубой от втория кръг на Откритото първенство на САЩ, 40-годишният французин отстъпи пред 14-тия поставен в схемата Лърнър Тиен с 3:6, 4:6, 3:6.

Загубата слага край на забележителните участия на Монфис в най-престижните тенис надпревари, след като любимецът на публиката обяви, че ще се оттегли от професионалния спорт в края на настоящия сезон.

18 US Opens of La Monf 🙌



From his 2005 debut to making history at 40, one of the greatest entertainers the sport has ever seen, leaves behind a New York story to remember. 🥹 pic.twitter.com/SscD9E1D7H — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Срещата на корт „Луис Армстронг“ се превърна в истински празник и трогателно изпращане на френския тенисист. Публиката в Ню Йорк аплодираше бурнo всяко отиграване на Монфис, който през цялата си кариера беше известен със своя атрактивен стил, атлетизъм и шоуменство.

Отпадането във втория кръг дойде само два дни след като Монфис отпразнува своя 40-ти рожден ден с историческа победа над Адолфо Даниел Ваийехо в първия кръг (2:6, 6:1, 6:2, 6:0). С този си успех той стана най-възрастният тенисист с победа в основната схема на US Open от Джими Конърс през 1992 година насам. Мачът срещу Ваийехо донесе и неговата 131-ва победа в турнири от Шлема - рекордно постижение за френски тенисист.

One more piece of La Monf magic 🪄 ✨ pic.twitter.com/R6WXCAg3vT — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Лърнър Тиен показа изключителна стабилност и не позволи на опитния си съперник да поеме контрола върху срещата. Това бе вторият двубой между двамата в рамките на последния месец. През август Тиен отново надделя над Монфис на турнира от сериите „Мастърс“ в Монреал с 6:3, 0:6, 6:3.

В Ню Йорк младият американец затвори мача в три последователни сета и се класира за следващата фаза, като повтори успеха си срещу френския ветеран на твърди кортове.

През цялата седмица във Флашинг Медоус Монфис беше подкрепян от своята съпруга Елина Свитолина, която също участва в турнира. Двамата се състезаваха заедно и в надпреварата на смесени двойки.

Въпреки че участието му на Ню Йорк приключи, плановете на Гаел Монфис остават непроменени - да изиграе последните си турнири до края на годината и да завърши една незабравима кариера, белязана от достигане до №6 в световната ранглиста и полуфинали на Ролан Гарос и US Open.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago