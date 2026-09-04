Мадисън Кийс спаси 5 мачбола и отстрани Анна Бондар на US Open

Американката Мадисън Кийс сътвори истински подвиг във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, след като се завърна от ръба на поражението срещу унгарката Анна Бондар. По поставената под номер 22 в схемата Кийс спечели драматичния двубой с резултат 5:7, 6:4, 7:6(5) в среща, продължила почти три часа.

След като си размениха по един сет, решителната трета част изглеждаше изцяло под контрола на Бондар, която поведе с 5:2 и бе съвсем близо до най-голямата победа в кариерата си. Унгарката имаше общо пет мачбола, за да затвори мача.

MADISON KEYS SURVIVES IN A MATCH TIEBREAK! pic.twitter.com/MsKoNWhSWu — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

При първите две възможности за Бондар при 5:2 унгарката направи двойни грешки. В следващия гейм тя изработи още три шанса да приключи срещата, но мощният и агресивен форхенд на Кийс влезе в действие в най-критичните моменти и й помогна да неутрализира опасността. Американката стигна до пробив на нула за 5:5, връщайки интригата на Корт 17.

Драмата достигна своя връх в шампионския тайбрек на третия сет. Бондар отново взе предимство и поведе с 5:3 точки, поставяйки Кийс под сериозно напрежение. С невероятна прецизност и офанзивна игра от форхенд обаче американката спечели четири поредни точки, за да обърне резултата до 7:5 и да си осигури място в следващия етап на турнира.

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Снимки: Gettyimages