Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

Лоренцо Музети приключи участието си във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, след като претърпя поражение от австралиеца Дейн Суини с 6:3, 1:6, 2:6, 2:6. Италианският тенисист започна двубоя силно, спечелвайки първия сет, но след това срещна сериозни затруднения на корта.

След като Музети взе откриващия сет с 6:3, двубоят пое изцяло в полза на Суини. Във втората част Музети поиска медицински таймаут поради здравословни оплаквания, включващи замайване, липса на енергия и проблем с крака.

Third round on his US Open debut!



Dane Sweeny takes out Musetti 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. pic.twitter.com/FRXH4GTHKB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Въпреки видимото неразположение, Музети взе решение да остане на корта и да довърши срещата до самия край. Суини се възползва от спада в играта на италианеца и наложи пълен контрол, губейки общо пет гейма в следващите три сета.

С тази победа Дейн Суини си осигури място в следващата фаза на турнира в Ню Йорк, където ще премери сили с друг италианец - Лоренцо Дардери.

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Снимки: Gettyimages