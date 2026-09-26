Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

Англия и световния шампион Испания играят при резултат 0:1 на "Уембли" в един от най-интересните сблъсъци от първия кръг на битката в елитната дивизия на Лигата на нациите. Двубоят е повторение от финала на Евро 2024 и е от група 3 на Лига "А". Ламин Ямал откри резултата още във втората минута след груба грешка на Марк Геи.

Англия, която завърши на трето място на Мондиал 2026, води в общия баланс на преките двубои между двата отбора с 14 победи от досегашните 28 срещи във всички турнири, като островитяните са допуснали 11 загуби. Освен това "трите лъва" имат само едно поражение в официален мач на "Уембли" от октомври 2020 година. "Ла Роха" обаче няма загуба в 38 поредни срещи в рамките на 90 минути, което е абсолютен рекорд.

Томас Тухел е решил да заложи на вратата на страж на Лийдс Джеймс Трафърд, който до момента имаше едва два мача като титуляр за Англия. Джаръл Куанса е предпочетен пред Трент Александър-Арнолд на десния фланг на отбраната. Талантът на Арсенал Майлс Люис-Скели също стартира. Той заема мястото на контузения Деклан Райс в халфовата линия. Напред няма никакви изненади - Хари Кейн води атаката, зад него е Джуд Белингам, а по фланговете ще действат Букайо Сака и Антъни Гордън.

Your England team to take on Spain! 💪 pic.twitter.com/9L03iN5dl7 — England (@England) September 26, 2026

Луис де ла Фуенте е направил три промени в сравнение със състава, който започна във финала на Световното първенство срещу Аржентина. Ерик Гарсия, Нико Уилямс и Феран Торес стартират за сметка на контузения Педро Поро, Алекс Баена и Микел Оярсабал. Последните двама са на пейката, където за пореден път е и Педри.

Empieza una nueva aventura.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para enfrentarnos a Inglaterra.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/hXcPiFhOLX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

Световният шампион нанесе ранен удар, след като Марк Геи сгреши фатално още във втората минута и се огъна под пресата на Ламин Ямал, подари му топката, след което талантливият тийнейджър стреля технично покрай Трафърд.

Домакините опитаха бърз отговор и в шестата минута Гордън проби отляво и опита ниско центриране към Сака, но Симон реагира добре.

Англия продължи да разиграва много рисково в защита и това създаваше напрежение пред вратата на Трафърд. В деветата минута Феран Торес вкара втори гол, но много бързо той бе отменен заради засада.

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Снимки: Gettyimages