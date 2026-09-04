Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

Тейлър Фриц изигра изключително впечатляващ мач във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, преодолявайки италианеца Матия Белучи с категоричното 6:0, 6:1, 6:1. Срещата продължи едва 98 минути, през които американският тенисист демонстрира пълно превъзходство на корта.

Фриц контролираше развоя на събитията от самото начало до последната точка. Той реализира общо седем пробива в подаването на своя съперник и същевременно не позволи на Белучи да направи нито един брейк по време на целия двубой. Тази безапелационна игра му осигури бърз и безпроблемен успех, спестявайки ценни сили за следващите етапи от турнира.

6-0, 6-1, 6-1.



Taylor Fritz gets the most dominant win of his career at Grand Slam level! pic.twitter.com/LhhEoiTrEO — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Убедителната победа бе със специално значение за световния №9, тъй като отбеляза неговия триумф номер 2000 на твърди кортове на професионално ниво. С това Фриц затвърди отличната си форма на любимата си настилка и продължава уверено напред в Ню Йорк.

Следващият съперник на американеца ще е Франсиско Серундоло, който елиминира в пет сета ветерана Ян-Ленард Щруф.

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Снимки: Gettyimages