Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

  • 4 сеп 2026 | 01:16
  • 90
  • 0
Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

Тейлър Фриц изигра изключително впечатляващ мач във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, преодолявайки италианеца Матия Белучи с категоричното 6:0, 6:1, 6:1. Срещата продължи едва 98 минути, през които американският тенисист демонстрира пълно превъзходство на корта.

Фриц контролираше развоя на събитията от самото начало до последната точка. Той реализира общо седем пробива в подаването на своя съперник и същевременно не позволи на Белучи да направи нито един брейк по време на целия двубой. Тази безапелационна игра му осигури бърз и безпроблемен успех, спестявайки ценни сили за следващите етапи от турнира.

Убедителната победа бе със специално значение за световния №9, тъй като отбеляза неговия триумф номер 2000 на твърди кортове на професионално ниво. С това Фриц затвърди отличната си форма на любимата си настилка и продължава уверено напред в Ню Йорк.

Следващият съперник на американеца ще е Франсиско Серундоло, който елиминира в пет сета ветерана Ян-Ленард Щруф.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

  • 3 сеп 2026 | 21:21
  • 476
  • 0
Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Пловдив

Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Пловдив

  • 3 сеп 2026 | 19:33
  • 408
  • 0
Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

  • 3 сеп 2026 | 19:21
  • 770
  • 0
Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

  • 3 сеп 2026 | 18:33
  • 547
  • 1
Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

  • 3 сеп 2026 | 18:07
  • 533
  • 0
Пети ден на US Open: нова порция вълнуващи мачове

Пети ден на US Open: нова порция вълнуващи мачове

  • 4 сеп 2026 | 01:30
  • 7264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 37374
  • 428
Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 8651
  • 9
Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

  • 3 сеп 2026 | 21:55
  • 50610
  • 19
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 5862
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 13622
  • 5
Нико Петров: Левски е Терминатор в България

Нико Петров: Левски е Терминатор в България

  • 3 сеп 2026 | 14:57
  • 13274
  • 87