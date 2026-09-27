Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

Вторият ден от деветото издание на Купа Лейвър в зала „О2“ в Лондон предложи феноменална драма и изключителен тенис от най-висока класа. Карлос Алкарас измъкна Отбора на Европа от изключително тежка ситуация, постигайки епична победа над Тейлър Фриц със 6:3, 4:6, 13:11 в централния мач от съботната програма.

Успехът на испанеца дойде след спасени два мачбола в решителния супертайбрек до 10 точки, спечелен в крайна сметка с 13:11. С тази ценна победа Алкарас донесе две точки за Отбора на Европа и изравни общия резултат на 5-5, спасявайки съотборниците си от изоставане с 3-7 преди последния сблъсък за деня.

Алкарас започна срещата силно и проби съпротивата на американския си съперник, за да затвори първия сет. Във втората част обаче Фриц вдигна нивото на сервиса си, пое инициативата и изравни резултата.

Решителният дълъг тайбрек се превърна в истинска драма точка за точка. Фриц стигна до две възможности за затваряне на мача, но Алкарас показа феноменална психическа устойчивост в критичните моменти. С брилянтни отигравания и студенокръвие в най-напрегнатите разигравания, четирикратният шампион от Големия шлем обърна хода на събитията и триумфира при 13:11.

Героизмът на Алкарас стана още по-важен на фона на предходния мач на единично. Шампионът от Откритото първенство на САЩ Александър Зверев претърпя болезнена загуба от австралиеца Алекс де Минор с 6:2, 6:7(5), 9:11. Зверев имаше мачбол в супертайбрека при 9-8, но Де Минор го отрази с невероятна себеотверженост и стигна до обрат.

Преди това в първия мач за деня Лърнър Тиен бе надиграл Флавио Коболи с 3:6, 6:2, 10:7, което бе дало временно предимство на Отбора на света от 5-3 точки. Победата на Алкарас обаче върна пълното равенство в турнира.

Според специфичния регламент на Купа Лейвър, залогът се увеличава с всеки изминал ден. Всяка победа в петък носи 1 точка, в събота победителите вземат по 2 точки, а в неделния решителен ден победите са оценени на по 3 точки. Първият отбор, който събере 13 точки от общо 24 възможни, печели трофея.

Съботната програма завършва с вълнуващ сблъсък на двойки. Каспер Рууд и Александър Зверев се изправят срещу тандема на Отбора на света Александър Бублик и Брандън Накашима. Този мач ще определи кой от двата тима ще влезе с преднина в неделните решителни битки.

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