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Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

  • 4 сеп 2026 | 02:11
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Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

Флавио Коболи си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като демонстрира характер и постигна обрат срещу австралиеца Тристан Скулкейт с 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Срещата от втори кръг започна по-добре за Скулкейт, който взе инициативата и спечели първата част с 6:3. Коболи обаче бързо стабилизира играта си и пое контрола върху мача. Втората част завърши при 6:3 в полза на италианеца, а с 6:4 в третия сет той вече водеше в резултата.

Четвъртият сет бе изключително драматичен и оспорван. При резултат 5:5 Коболи осъществи ключов пробив за 6:5, след което спечели своя сервис гейм и затвори частта със 7:5, подпечатвайки крайната победа в мача.

В третия кръг на надпреварата Коболи ще се изправи срещу белгиеца Александър Блокс. До момента двамата тенисисти имат разменени по една победа в преките им двубои. През април 2026 г. Блокс надделява с 6:3, 6:3 на "Мастърс"-а в Монте Карло, а през август 2026 г. Коболи печели с 7:5, 4:6, 7:5 на в Синсинати.

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Снимки: Gettyimages

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