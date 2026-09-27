Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

В днешния 27 септември (неделя) ще се изиграят осем мача от втория кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Първият кръг от петото издание на най-новата национална надпревара под шапката на Европейската футболна централа приключи снощи, а днес програмата е разпределена в три часови диапазона. Най-ранният двубой стартира в 16:00 часа българско време, четири срещи започват в 19:00 часа, а останалите три са от 21:45 часа.

Лигата на нациите продължи с българско разочарование и дъжд от голове в десет мача

Двубоите ще бъдат в три от четирите нива – Лига „А“, Лига „В“ и Лига „D“, докато отборите от Лига „С“ ще почиват.

Най-очакваното събитие на деня е в четвърта група на Лига „А“, където Норвегия приема Португалия. Двубоят в Осло ще срещне за първи път в кариерите им Ерлинг Холанд и Кристиано Роналдо, а до този момент двамата така и не бяха попадали един срещу друг в официален мач. Залогът далеч не е само символичен, защото и двата отбора имат по три точки след успехите съответно с 3:2 над Дания и с 1:0 над Уелс. Действащите носители на трофея от Лигата на нациите започват новата си кампания под ръководството на Жорже Жезуш, който наследи поста след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и все още сглобява баланса между поколенията в състава на „мореплавателите“. Норвежците пък преживяват един от най-силните си периоди от десетилетия насам и ще разчитат на подкрепата на пълните трибуни.

Жезус: Роналдо може да се справи и по-добре, Холанд е най-мощният физически нападател в света

Четвърта група предлага и втори двубой, в който Дания приема Уелс. Датчаните отстъпиха с 2:3 в Осло, а „драконите“ загубиха с 0:1 в Португалия, така че двата тима вече са в позицията на догонващи. При положение че първите две места в групата водят до четвъртфиналите, точките в директните сблъсъци между втория ешелон стават решаващи и в Копенхаген ще се играе с ясното съзнание за това.

Във втора група на същото ниво Германия приема Гърция в мач, който носи сериозно напрежение за домакините. Юрген Клоп все още няма победа начело на Бундестима след равенството 1:1 в Нидерландия, докато „елините“ са еднолични лидери в групата с трите си точки от успеха с 2:1 в Белград. Гръцкият национален отбор отдавна не е съперник, който се притеснява от гостувания при грандовете, и една нова изненада тази вечер би превърнала стартовия период на Клоп в открита тема.

Клоп обясни защо Виртц се е представял слабо за Ливърпул и кой ще пази за Германия срещу Гърция

В другия мач от втора група Сърбия е домакин на Нидерландия, а и двата тима влизат в срещата с нужда от рестарт. „Орлите“ започнаха кампанията с домакинско поражение от Гърция и все още нямат точка, а Чави Ернандес продължава да чака дебютната си победа начело на „лалетата“ след равенството с Германия. Атмосферата в сръбската столица традиционно прави живота на фаворитите труден, така че гостите ще трябва да наложат контрола върху темпото още в първите минути.

От Лига „В“ ще видим два мача, като и двата са от трета група. Австрия приема Косово в единствената днешна среща, в която и двата отбора влизат с по три точки, след като алпийците надвиха Израел с 3:1, а косоварите изненадаха Ейре с 1:0 в Прищина.



Малко по-късно Израел приема ирландците в дуел между двата тима, които загубиха в първия кръг и вече изостават с три точки от челото на групата. Двубоят ще бъде на неутрален терен, тъй като заради конфликта в Близкия Изток израелците вече почти три години не могат да приемат мачове в собствената си родина. Двата тима ще излязат на стадион "Нагиердеи" в Дебрецен, Унгария.

Програмата за деня ще стартира в Лига „D“ с мача между Литва и Азербайджан от втора група. Домакините започнаха с 2:0 при визитата на Лихтенщайн, докато гостите изиграват първата си среща в турнира, тъй като в групите от три отбора всеки пропуска по един кръг.



В другия двубой от най-ниския ешалон Гибралтар посреща Андора в първа група, като и тук домакините се включват едва сега, а андорците тръгнаха с домакинско поражение с 1:2 от Малта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google