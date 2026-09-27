Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

Вторият ден от деветото издание на „Лейвър Къп“ в зала „The O2“ в Лондон предложи грандиозен тенисов спектакъл и интрига до последния възможен момент. В ключовия последен мач за вечерта Каспер Рууд и Александър Зверев надделяха над тандема на Отбора на света Александър Бублик и Брандън Накашима с 6:4, 7:6 (9:7 в тайбрека). Именно тази победа на двойки се превърна в мача, който определи кой отбор ще влезе с предимство в решителната неделна фаза на надпреварата.

Благодарение на успеха на Рууд и Зверев, Отборът на Европа поведе в общия резултат с 7:5 точки. Тъй като в съботния ден всяка победа носеше по 2 точки, спечелването на последния сблъсък беше от решаващо значение. Всичко обаче ще се реши в неделя, когато залозите се покачват максимално — всяко спечелено съревнование ще носи по 3 точки, а за крайната победа и вдигането на трофея са необходими общо 13 точки.

Пътят до този драматичен развой премина през поредица от обрати през целия ден. Отборът на света започна съботата с голям устрем и поведе с 5:3 точки. Това стана възможно след внушителен обрат на Алекс де Минор срещу шампиона от Ю Ес Оупън Александър Зверев, последван от категоричен успех на младата надежда Лърнър Тийн над италианеца Флавио Коболи.

🔵 Casper Ruud and Alexander Zverev seal the win to put Team Europe in front to close out Day 2!pic.twitter.com/UlOSpCKEWI https://t.co/3HJFAGL7B5 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) September 26, 2026

Европейците обаче отказаха да се предадат. Карлос Алкарас сътвори истински подвиг срещу Тейлър Фриц, като спаси два мачбола, за да изтръгне победата и да изравни резултата на 5:5 точки, подготвяйки сцената за финалния двубой на двойки.

Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

Съботният ден влезе в историята на турнира с изключителната си оспорваност — зрителите видоха общо шест тайбрека в изиграните осем сета и мача за деня. Атмосферата в Лондон бе допълнително нажежена от звездното присъствие край корта. Живите легенди на световния тенис Роджър Федерер и Анди Мъри следяха отблизо всяка разиграване, аплаудирайки майсторството на своите наследници на черния корт в „The O2“.

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