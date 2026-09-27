Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

Вторият ден от деветото издание на „Лейвър Къп“ в зала „The O2“ в Лондон предложи грандиозен тенисов спектакъл и интрига до последния възможен момент. В ключовия последен мач за вечерта Каспер Рууд и Александър Зверев надделяха над тандема на Отбора на света Александър Бублик и Брандън Накашима с 6:4, 7:6 (9:7 в тайбрека). Именно тази победа на двойки се превърна в мача, който определи кой отбор ще влезе с предимство в решителната неделна фаза на надпреварата.
Благодарение на успеха на Рууд и Зверев, Отборът на Европа поведе в общия резултат с 7:5 точки. Тъй като в съботния ден всяка победа носеше по 2 точки, спечелването на последния сблъсък беше от решаващо значение. Всичко обаче ще се реши в неделя, когато залозите се покачват максимално — всяко спечелено съревнование ще носи по 3 точки, а за крайната победа и вдигането на трофея са необходими общо 13 точки.
Пътят до този драматичен развой премина през поредица от обрати през целия ден. Отборът на света започна съботата с голям устрем и поведе с 5:3 точки. Това стана възможно след внушителен обрат на Алекс де Минор срещу шампиона от Ю Ес Оупън Александър Зверев, последван от категоричен успех на младата надежда Лърнър Тийн над италианеца Флавио Коболи.
Европейците обаче отказаха да се предадат. Карлос Алкарас сътвори истински подвиг срещу Тейлър Фриц, като спаси два мачбола, за да изтръгне победата и да изравни резултата на 5:5 точки, подготвяйки сцената за финалния двубой на двойки.
Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц
Съботният ден влезе в историята на турнира с изключителната си оспорваност — зрителите видоха общо шест тайбрека в изиграните осем сета и мача за деня. Атмосферата в Лондон бе допълнително нажежена от звездното присъствие край корта. Живите легенди на световния тенис Роджър Федерер и Анди Мъри следяха отблизо всяка разиграване, аплаудирайки майсторството на своите наследници на черния корт в „The O2“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google