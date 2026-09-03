Наоми Осака продължава в Ню Йорк след трисетова битка

Двукратната шампионка Наоми Осака си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ след трудна победа над чехкинята Катерина Синякова с 6:2, 5:7, 6:1. Поставената под №13 в схемата японка превъзмогна сериозни колебания във втората част, но доминираше изцяло в решителния трети сет.

Осака започна двубоя изключително уверено и бързо наложи своя агресивен стил на игра. Появявайки се с по-изчистен бял тоалет спрямо атрактивните си визии от предишните дни, японката поддържаше висок ритъм и затвори първия сет с категоричното 6:2.

Shining bright ✨



Naomi Osaka becomes the second Japanese player in the Open Era with 80+ women’s singles Grand Slam main draw wins after Ai Sugiyama! pic.twitter.com/hJZao143vf — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Втората част обаче донесе сериозна драма. Осака на два пъти поемаше инициативата и пропусна шансове да затвърди преднината си за 4:2 и 5:3. Синякова се възползва от грешките на съперничката си, демонстрира непримиримост и спечели четири поредни гейма, за да изравни сетовете след 7:5.

Въпреки изгубената втора част, Осака пренастрои играта си за решителния трети сет. Поставената под №13 тенисистка си върна пълния контрол върху разиграванията, диктуваше темпото с началния си удар и не остави никакви надежди на Синякова, затваряйки мача с безапелационното 6:1.

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Снимки: Gettyimages