Наоми Осака продължава в Ню Йорк след трисетова битка

Двукратната шампионка Наоми Осака си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ след трудна победа над чехкинята Катерина Синякова с 6:2, 5:7, 6:1. Поставената под №13 в схемата японка превъзмогна сериозни колебания във втората част, но доминираше изцяло в решителния трети сет.
Осака започна двубоя изключително уверено и бързо наложи своя агресивен стил на игра. Появявайки се с по-изчистен бял тоалет спрямо атрактивните си визии от предишните дни, японката поддържаше висок ритъм и затвори първия сет с категоричното 6:2.
Втората част обаче донесе сериозна драма. Осака на два пъти поемаше инициативата и пропусна шансове да затвърди преднината си за 4:2 и 5:3. Синякова се възползва от грешките на съперничката си, демонстрира непримиримост и спечели четири поредни гейма, за да изравни сетовете след 7:5.
Въпреки изгубената втора част, Осака пренастрои играта си за решителния трети сет. Поставената под №13 тенисистка си върна пълния контрол върху разиграванията, диктуваше темпото с началния си удар и не остави никакви надежди на Синякова, затваряйки мача с безапелационното 6:1.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages