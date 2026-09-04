Зверев отново мина през иглени уши

Поставеният под номер едно Александър Зверев премина през ново тежко изпитание на Откритото първенство на САЩ, след като във втория кръг надделя над французина Кантен Алис с 6:4, 4:6, 7:6(3), 6:7(3), 6:3.

Само два дни след като стартира кампанията си с маратонска победа в пет сета срещу Лоренцо Сонего, продължила четири часа и 53 минути, Зверев отново трябваше да покаже характер. Този път той триумфира след четири часа и 33 минути игра, за да продължи преследването на втората си титла от Големия шлем и първа във "Флашинг Медоус".

Във влажната нюйоркска нощ Зверев и Алис се бориха до 2:15 ч. сутринта в петък местно време, напълно в духа на града, който никога не спи.

He does it again.



Alexander Zverev wins a second-consecutive five-set match. pic.twitter.com/QyPs34EGkp — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

"Честно казано, представянето ми беше скапано“, каза откровеният Зверев в интервюто си на корта. - Но аз спечелих и това е най-важното. Тук съм от четири часа и половина. Отново е 2:15 сутринта.“

29-годишният тенисист, който тази година спечели „Ролан Гарос“, ще се надява да намери повече прецизност в ударите си от основната линия в хода на кампанията си в Ню Йорк. Вторият в световната ранглиста нямаше типичната си увереност от основната линия и беше склонен да прави грешки от форхенд в решаващи моменти. Но в моменти на напрежение, като тайбрека в третия сет, Зверев разчиташе на мощния си сервис, за да се измъкне. Алис си осигури преднина от 4:1 в третия сет, като дори имаше точка за пробив за предимство от 5:1. Но Зверев се върна в играта и спечели дългия 75-минутен сет.

Германецът заби 29 аса в мача и имаше 20 възможности за пробив, реализирайки пет от тях. Той остана по-свеж от двамата с напредването на мача, като в крайна сметка постигна втората си поредна победа в пет сета, за да стигне до третия кръг.

Alexander Zverev is prepared for these moments 🗣️ pic.twitter.com/MGqtaO9lB8 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

"Затова ходя на фитнес“, каза Зверев, който свали ризата си веднага след като спечели мачбол. - Затова ходя на пистата и тренирам - да мога да се справя с тези трудни моменти, когато не играеш по най-добрия начин, когато не удряш уинъри наляво и надясно."

Зверев, който бе финалист във Голямата ябълка през 2020 г., когато загуби от Доминик Тийм след преднина от два сета, сега се стреми да стигне една стъпка по-далеч. Той се състезава като топ поставен в турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си.

Следващият съперник на Зверев е 25-ият в схемата Алехандро Табило. Германецът победи чилиеца в първия кръг на US Open миналата година, за да подобри баланса си на 2-0 в преките двубои помежду им.

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