Ива Йович сложи край на британското участие на US Open

Британското участие на сингъл на Откритото първенство на САЩ приключи окончателно, след като Франческа Джоунс отпадна във втория кръг на турнира. Британката, която бе последната останала представителка на своята страна в единичните схеми, бе елиминирана от американката Ива Йович след загуба с 4:6, 4:6.
В двубоя от 1/32-финалите Йович демонстрира стабилност във важните моменти и успя да реализира ключови пробиви и в двата сета. В първата част американката наложи надмощие над съперничката си и спечели с 6:4. Във втория сет сценарият се повтори, като Йович отново надделя със същия резултат 6:4 и си осигури продължаване напред.
Преди този мач Джоунс постигна победа в първия кръг над Магда Линет с 6:4, 1:6, 6:3, преодолявайки и квалификациите на надпреварата. С нейното отпадане обаче Великобритания вече няма свои представители в нито една от двете сингъл схеми на тазгодишното Открито първенство на САЩ.
След този успех Ива Йович се класира за 1/16-финалите на турнира в Ню Йорк, където ще се изправи срещу филипинката Александра Еала.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages