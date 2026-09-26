Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 10463
  • 136

Селекционерът на България Александър Димитров заяви след шокиращото домакинско поражение с 1:2 от Люксембург в Лигата на нациите, че няма смисъл публиката да скандира "Оставка!", защото ако "трикольорите" не спечелят групата, той си тръгва без никой да го гони.

“След първия гол, който беше прекрасна атака, без да има указания, се дръпнахме назад. Психологически се уплашихме, че ще спечелим мача. Дадохме инициативата на противника. Това не се случва само при мен. И преди това е имало такива случаи.

Особено за първия гол доста поработихме, за съжаление. Люксембург го изработи добре и с класа. Не мисля, че Люксемубрг ни надигра, създаде повече положения и ситуации. Имаме проблем пред гола.

Срещу Естония трябва задължителна опбеда.

Мисля, че и преди съм го казал. Не изпълним ли целите си, няма смисъл от викове "Оставка!" и някой да ме гони. Сам ще си тръгна и това е най-малкото. Трябва да вдигнем главите. Правим таргедии от една загуба или летим в небесата от една победа. В живота има по-стойностни неща от една загуба или победа. Да, много ни боли", заяви Димитров след срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 35841
  • 85
Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

  • 26 сеп 2026 | 07:00
  • 4477
  • 31
Ядосаният треньор на Португалия: Тази загуба ще ни е за урок

Ядосаният треньор на Португалия: Тази загуба ще ни е за урок

  • 26 сеп 2026 | 01:00
  • 2619
  • 3
Асен Митков посвети победата на Рупанов

Асен Митков посвети победата на Рупанов

  • 26 сеп 2026 | 00:32
  • 2497
  • 3
Тодор Янчев: Победихме може би най-силния отбор в Европа

Тодор Янчев: Победихме може би най-силния отбор в Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:58
  • 4609
  • 2
Звездата на Португалия: Бяхме сериозни към срещата, но това е футболът

Звездата на Португалия: Бяхме сериозни към срещата, но това е футболът

  • 25 сеп 2026 | 20:56
  • 2384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 118660
  • 862
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 8671
  • 32
Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

  • 26 сеп 2026 | 21:10
  • 4329
  • 6
Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

  • 26 сеп 2026 | 20:31
  • 10604
  • 6
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 76859
  • 84