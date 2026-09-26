Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Селекционерът на България Александър Димитров заяви след шокиращото домакинско поражение с 1:2 от Люксембург в Лигата на нациите, че няма смисъл публиката да скандира "Оставка!", защото ако "трикольорите" не спечелят групата, той си тръгва без никой да го гони.

“След първия гол, който беше прекрасна атака, без да има указания, се дръпнахме назад. Психологически се уплашихме, че ще спечелим мача. Дадохме инициативата на противника. Това не се случва само при мен. И преди това е имало такива случаи.

Особено за първия гол доста поработихме, за съжаление. Люксембург го изработи добре и с класа. Не мисля, че Люксемубрг ни надигра, създаде повече положения и ситуации. Имаме проблем пред гола.

Срещу Естония трябва задължителна опбеда.

Мисля, че и преди съм го казал. Не изпълним ли целите си, няма смисъл от викове "Оставка!" и някой да ме гони. Сам ще си тръгна и това е най-малкото. Трябва да вдигнем главите. Правим таргедии от една загуба или летим в небесата от една победа. В живота има по-стойностни неща от една загуба или победа. Да, много ни боли", заяви Димитров след срещата.

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