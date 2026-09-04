Още една изненада: и Де Минор е аут от US Open

Австралиецът Алекс де Минор беше елиминиран във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, след като загуби в три сета от нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 4:6, 5:7, 2:6. Мачът продължи два часа и 43 минути.

Това беше първа победа за Ван де Зандсхулп, който е номер 70 в света, над Де Минор в общо петте им срещи досега. Преди този мач австралиецът, който е на 27 години, не беше губил от 30-годишния си съперник, включително и по-рано тази година на турнира в Ротердам, който Де Минор спечели.

Now THAT is a match point!



Botic ends a four-match losing streaks against de Minaur to advance to Round 3. pic.twitter.com/5PaiLkSLP6 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Във вечер, в която направи 29 непредизвикани грешки срещу 21 за Ван де Зандсхулп, както и 7 двойни грешки, седмият в световната ранглиста австралиец се провали.

„Винаги съм имал много трудни мачове срещу Алекс“, заяви Ван де Зандсхулп на корта. - Някои от тях бяха много оспорвани, но днес сервирах много добре и мисля, че това беше разликата.“

Де Минор спаси три мачбола в последния гейм, но това не беше достатъчно, тъй като австралиецът си беше оставил твърде много работа за вършене. След кратка пауза, в която остана на корта, замислен за отпадането си, Де Минор напусна без да поглежда назад.

Това е най-ранното отпадане на Де Минор от US Open от пет години насам, като на този турнир от Големия шлем той е достигал три пъти до четвъртфиналите. След отпадането на Новак Джокович и Феликс Оже-Алиасим, Де Минор беше четвъртият най-високопоставен тенисист, останал в турнира, но не успя да се възползва от тази възможност.

Победата е втора за Ван де Зандсхулп над играч от топ 10 по време на американското турне на твърди кортове, след като през август победи световния номер осем Даниил Медведев на Мастърса в Монреал. Бившият четвъртфиналист на US Open си е изградил навика да постига изненадващи победи на „Флашинг Медоус“. През 2021 г. той победи Каспер Рууд по пътя към четвъртфиналите, а през 2024 г. елиминира третия поставен Карлос Алкарас във втория кръг с победа в три сета.

Отпадането на Де Минор означава, че участващият с „уайлд кард“ Дейн Суини е единственият останал австралиец в схемата при мъжете в Ню Йорк. Той постигна най-голямата победа в кариерата си, като надви двукратния полуфиналист от Големия шлем Лоренцо Музети с 3:6, 6:1, 6:2, 6:2, за да се класира за третия кръг.

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Снимки: Imago