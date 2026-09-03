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Карен Хачанов елиминира един от фаворитите на US Open

  • 3 сеп 2026 | 21:59
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Карен Хачанов елиминира един от фаворитите на US Open

Голямата изненада във втория кръг на Откритото първенство на САЩ вече е факт. Поставеният под №3 в схемата Феликс Оже-Алиасим отпадна от надпреварата след загуба от Карен Хачанов със 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6. Мачът между двамата предложи драматични обрати, но в крайна сметка стабилността на Хачанов се оказа решаваща.

Оже-Алиасим започна срещата по-добре и успя да изтръгне драматичния първи сет след тайбрек. Въпреки аванса на канадеца, мачът се преобърна напълно във втората част. Хачанов повиши агресията си от основната линия и бързо пое контрола върху разиграванията, изравнявайки сетовете след 6:3.

Сривът в играта на Оже-Алиасим стана още по-видим в третия сет. Канадецът направи цели пет двойни грешки в тази част, което предаде инициативата изцяло в ръцете на неговия съперник. Хачанов се възползва от колебливия сервис на канадския си опонент и безпроблемно затвори третия сет с 6:2, а след това повтори същия резултат и в четвъртия сет, за да подпечата крайната си победа.

Тази победа е изключително важна за Карен Хачанов, който елиминира един от основните фаворити за титлата в Ню Йорк. В третия кръг на надпреварата негов съперник ще бъде победителят от двубоя между Бенжамен Бонзи и Игнасио Бусе.

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Снимки: Gettyimages

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