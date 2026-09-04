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Коко Гоф се справи с неудобна съперничка

  • 4 сеп 2026 | 04:26
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Коко Гоф се справи с неудобна съперничка

Шампионката от Откритото първенство на САЩ за 2023 година Коко Гоф си осигури място в третия кръг на тазгодишното издание на турнира, след като надделя над Паула Бадоса с 6:4, 7:6(5). Двубоят на "Артър Аш" беше важен психологически тест за американката, която влезе в срещата след две последователни загуби от испанската си съперничка.

Преди този сблъсък Бадоса имаше предимство от 5:3 в преките двубои срещу Гоф, включително трисетов успех по-рано през сезона на трева в Берлин и победа на Откритото първенство на Австралия. Този път обаче поставената под номер 4 Гоф демонстрира изключителна устойчивост и успя да пречупи испанката за час и половина игра.

След като спечели първата част с 6:4 благодарение на ранен пробив, Гоф бе изправена пред сериозни изпитания във втория сет. Бадоса повиши нивото на играта си и оказа силен натиск, принуждавайки американката да даде най-доброто от себе си. Напрежението се увеличи и поради сервиса на Гоф, която допусна пет двойни грешки по време на двубоя. Въпреки колебанията на начален удар, американката запази самообладание в тайбрека, където изтръгна победата със 7:5 точки.

След успеха над Бадоса за Коко Гоф предстои мач от третия кръг срещу друга представителка на Испания - Кристина Букса.

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Снимки: Gettyimages

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